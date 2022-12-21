Şeriat polisi eşcinsel düğününü bastı
Nijerya’nın en büyük eyaletlerinden biri olan Kano’da eşcinsel bir çift düğün töreni düzenledi. Şeriat polisi Hizbah, düğüne baskın düzenledi. Gey çift kaçarken, düğüne katılan 19 konuk tutuklandı.
Indipentent Türkçe’nin haberine göre; Nijerya’da Şeriat polisi eşcinsel düğün kutulaması ihbarı üzerine törene baskın düzenledi.
Hizbah sözcüsü Lawal İbrahim Fagge, çiftin kaçtığını belirtrerek “Onları mahkemede suçlamadan önce değişim yolunu deneyeceğiz. Önce onlara danışmanlık yapıp ebeveynleri dahil edeceğiz. Yaşam tarzlarını değiştirmelerini umuyoruz.” dedi.
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