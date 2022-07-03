Ankara’daki 3 yeni metro ihalesinin 2’nci aşaması için tarihler belirlendi

03 Temmuz 2022 Pazar, 16:01

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın duyurduğu üç metro hattı ihalesinde ikinci aşamaya geçiliyor. Bu aşamada EGO Genel Müdürlüğü, mali ve teknik teklifleri alacak. Daha önce ihaleye katılan altı firma, mali ve teknik teklifleri alınmak üzere ikinci kez davet edildi.

İhale sürecinde itiraz sürecinin tamamlanmasını bekleyecek olan EGO Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre; 'M2 Hattının Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca Sistem Uzatma Hattı Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri Danışmanlık Hizmet Alım İşi' ihalesi 8 Ağustos 2022 tarihinde saat 15:00’te, 'M4 Hattının Şehitler-Forum Raylı Sistem Uzatma Hattı Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşine Ait Teknik Şartname İşi' ihalesi 9 Ağustos 2022 tarihinde saat 15:00’te, 'M5 Hattı Kızılay-Dikmen Raylı Sistem Hattı Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi' ihalesi ise 10 Ağustos 2022 tarihinde saat 15:00’te yapılacak.

Başkan Yavaş, görevdeki üçüncü yılı dolayısıyla düzenlediği tanıtım toplantısında, yeni metro projeleri ile ilgili Başkentlileri şu sözlerle bilgilendirmişti:

“Şubat ayında 7,4 kilometrelik Dikimevi-Natoyolu projemizi tamamladık. Projemiz şu anda Bakanlık’ta onay aşamasında. İnşallah en kısa sürede onay gelirse derhal süreci işletip ilk etapta kendi imkânlarımızla inşaata başlamayı hedefliyoruz. Haziran ayı başında üç gün üst üste, üç ayrı hat için ön yeterlilik ihalemizi yaptık. Koru Metrosu’nu Bağlıca ve Yaşamkent’e bağlayacak 7,7 kilometrelik hattın, Keçiören hattını Forum istikametine uzatacak 5 kilometrelik hattın ve 13 kilometrelik 10 istasyondan oluşan Kızılay-Dikmen hattının metro proje ön yeterlilik ihalesi tamamlandı. Değerlendirme süreçlerinin hemen ardından toplam 26 kilometreden oluşan bu üç ayrı hattın proje ihalesine derhal çıkacağız. Bu sürede Bakanlığın da 2014’te projesini tamamladığı, 4 yıldır da yatırım programına aldığı halde yapımına başlamadığı Havalimanı Metrosu için bir an evvel harekete geçmesini diliyoruz."



