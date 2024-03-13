Ankara'dan Küba ile vergi kaçaklığına karşı anlaşma

Yayınlanma: 13.03.2024 - 16:55

Güncelleme: 13.03.2024 - 16:55

Türkiye ile Küba arasında “Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması” imzalandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti arasında ilk tur müzakereleri 4-8 Şubat 2002, ikinci tur müzakereleri 6-9 Haziran 2023 tarihlerinde yapılan ‘Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması’ 13 Mart 2024 tarihinde imzalanmıştır. Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanı’mız Sayın Mehmet Şimşek, Küba adına Başbakan Yardımcısı Sayın Ricardo Cabrisas Ruiz tarafından imzalanan anlaşma, iki ülkenin ekonomik ilişkilerine önemli katkı sağlayacaktır.”



