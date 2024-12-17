Antakya'da kız öğrencilere 'ön koltuk' yasağı! CHP'li Emir: Bu yazının izahati yoktur

Yayınlanma: 17.12.2024 - 13:28

Güncelleme: 17.12.2024 - 13:29

Hatay Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul servis araçlarının ön koltuklarına kız öğrencilerin oturtulmasını yasakladı.

Şube Müdürü Mehmet Öztürk imzasıyla tüm okul ve kurumlara gönderilen resmi yazıda bu konuda uyarı yapıldı.

“Öğrenci servislerinde ön koltuklarda kız öğrencilerin oturmaması için okulunuzdaki öğrencilerin bilgilendirilmesi ve ön koltukta oturan kız öğrencinin oturduğunun tespiti halinde şoförlerin -öğrencilerin derhal uyarılması gerekmektedir. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda; Bilgilerini ve gereğini rica ederim."

EĞİTİM-SEN: GERİCİ ZİHNİYETİN TEZAHÜRÜ

Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısına Eğitim-Sen Hatay Şubesi'nden tepki geldi.

Şubeden yapılan açıklamada, "Bu talep kadın üniversiteleri kurmak isteyen, kız-erkek öğrencilerin yan yana oturmasının uygun olmadığını ifade eden; toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelinde yaşanan sorunları görmezden gelip eşitsizliği derinleştiren politikalar üreten ve sorunun kökenine inmeyerek çözümü kadınlara, kız çocuklarına yasaklamalar dayatmada bulan dinci, gerici zihniyetin tezahürlerinden biridir" denildi.

"KOLTUKLARDAN DEĞİL KİRLİ ZİHNİYETİNİZDEN KORUYUN"

Yazıyı sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Emir de "Kız çocuklarının okula gönderilmemesini karma eğitime bağlayan gerici Milli Eğitim Bakanı’nın aynı kafadaki İl Milli Eğitim Müdürlüğün'den çıkan yazının izahati yoktur!" dedi.

Emir, "Neymiş? Taşımalı eğitimde kız öğrenciler ön koltuklara oturmayacak, oturanlar uyarılacakmış. Bu kararı akıl eden, yazıyı onaylayan, itiraz etmeyip uygulamaya alan kim varsa hepsi hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır ve yazı geri çekilmelidir!Kadınları, kız çocuklarını ön koltuklardan değil kendi kirli zihniyetinizden koruyun!" ifadelerini kullandı.