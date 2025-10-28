Antalya Bileydi Anadolu Lisesi öğrencilerinden 'Erdoğan posteri' tepkisi: Alkışlarla protesto ettiler!

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, okul müdürleri tarafından WhatsApp gruplarında paylaşılan mesajlarda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda okul binalarına Türk bayrağı ve Atatürk posterlerinin yanı sıra Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin de asılacağı yönünde talimatlar iletilmişti.

Okul müdürleri tarafından iletilen bu talimatlara karşı Eğitim Sen açıklama yapmıştı.

Yapılan açıklama söz konusu talimatların hukuki bir dayanağı bulunmadığı belirtilmişti.

Bakanlık tarafından yayımlanmış resmi bir genelgenin bulunmadığına dikkat çekilerek “Bu tür paylaşımların hiçbir idari veya hukuki geçerliliği bulunmamaktadır. Resmî yazı ile bildirilmemiş talimat kamu çalışanlarını bağlamaz” ifadeleri kullanılmıştı.

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN PROTESTO

"Poster" emrine bir tepki de Antalya Bileydi Anadolu Lisesi öğrencilerinden geldi.

Öğrenciler, okul bahçesinde Erdoğan'ın posterini alkışlarla protesto etti. O anlar kameraya yansıdı.