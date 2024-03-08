Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir'den kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Antalya Büyükşehir'de hangi parti kimi aday gösterdi?
31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak belediye başkan adayları belli oldu. Antalya Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22'si siyasi parti, 6'sı bağımsız toplam 28 aday seçime katılacak.
31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde yarışacak olan adaylar belli oldu.Antalya Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22'si siyasi parti, 6'sı bağımsız toplam 28 aday seçime katılacak. Peki, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Antalya'dan kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Antalya'da hangi parti kimi aday gösterdi?
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
AK PARTİ Hakan Tütüncü
CHP Muhittin Böcek
DEM Parti Kemal Bülbül
İYİ PARTİ Nesrin Ünal
SAADET Ersan Bilgin
Yeniden Refah Ümit Özkurt
VATAN Serdar Üsküplü
DP Hasan Hüseyin Ataşoğlu
HÜDAPAR Abdulbaki Özdemir
BTP Mehmet İlteber Bahadır
TKP Nazlı Ece Mutlu
TKH Nimet Çakılkaya
DSP Hakan Şaklar
MİLLİ YOL Mevlüt Yakışıklı
AP Osman Koç
DEVA Kıvanç Çetinkaya
ZAFER Oğuz Ersöz
MİLLET Sadettin Gündüz
EMEP Elif Bilen Taş
HAK-PAR Sultan Bayram
AB PARTİ Ayhan Uzun
Bağımsız Emine Büyüknohutçu
Bağımsız Seda Kul
Bağımsız Ali İhsan Yıldırım
Bağımsız Ali Songül
Bağımsız Osman Turgut
Bağımsız Osman Yıldırım
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