Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir'den kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Antalya Büyükşehir'de hangi parti kimi aday gösterdi?

Yayınlanma: 08.03.2024 - 13:25

Güncelleme: 08.03.2024 - 13:27

31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde yarışacak olan adaylar belli oldu.Antalya Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22'si siyasi parti, 6'sı bağımsız toplam 28 aday seçime katılacak. Peki, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Antalya'dan kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Antalya'da hangi parti kimi aday gösterdi?

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK PARTİ Hakan Tütüncü

CHP Muhittin Böcek

DEM Parti Kemal Bülbül

İYİ PARTİ Nesrin Ünal

SAADET Ersan Bilgin

Yeniden Refah Ümit Özkurt

VATAN Serdar Üsküplü

DP Hasan Hüseyin Ataşoğlu

HÜDAPAR Abdulbaki Özdemir

BTP Mehmet İlteber Bahadır

TKP Nazlı Ece Mutlu

TKH Nimet Çakılkaya

DSP Hakan Şaklar

MİLLİ YOL Mevlüt Yakışıklı

AP Osman Koç

DEVA Kıvanç Çetinkaya

ZAFER Oğuz Ersöz

MİLLET Sadettin Gündüz

EMEP Elif Bilen Taş

HAK-PAR Sultan Bayram

AB PARTİ Ayhan Uzun

Bağımsız Emine Büyüknohutçu

Bağımsız Seda Kul

Bağımsız Ali İhsan Yıldırım

Bağımsız Ali Songül

Bağımsız Osman Turgut

Bağımsız Osman Yıldırım