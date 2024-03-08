Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir'den kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Antalya Büyükşehir'de hangi parti kimi aday gösterdi?

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak belediye başkan adayları belli oldu. Antalya Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22'si siyasi parti, 6'sı bağımsız toplam 28 aday seçime katılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 13:25
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir'den kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Antalya Büyükşehir'de hangi parti kimi aday gösterdi?
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31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde yarışacak olan adaylar belli oldu.Antalya Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22'si siyasi parti, 6'sı bağımsız toplam 28 aday seçime katılacak. Peki, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Antalya'dan kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Antalya'da hangi parti kimi aday gösterdi?

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK PARTİ      Hakan Tütüncü

CHP      Muhittin Böcek

DEM Parti     Kemal Bülbül

İYİ PARTİ     Nesrin Ünal

SAADET        Ersan Bilgin

Yeniden Refah Ümit Özkurt

VATAN      Serdar Üsküplü

DP      Hasan Hüseyin Ataşoğlu

HÜDAPAR      Abdulbaki Özdemir

BTP      Mehmet İlteber Bahadır

TKP      Nazlı Ece Mutlu

TKH      Nimet Çakılkaya

DSP      Hakan Şaklar

MİLLİ YOL     Mevlüt Yakışıklı

AP      Osman Koç

DEVA      Kıvanç Çetinkaya

ZAFER         Oğuz Ersöz

MİLLET      Sadettin Gündüz

EMEP      Elif Bilen Taş

HAK-PAR      Sultan Bayram

AB PARTİ      Ayhan Uzun

Bağımsız      Emine Büyüknohutçu

Bağımsız      Seda Kul

Bağımsız      Ali İhsan Yıldırım

Bağımsız      Ali Songül

Bağımsız      Osman Turgut

Bağımsız      Osman Yıldırım


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