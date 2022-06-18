Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Alim-Der yurdunda katledilen 'Mehmet Sami Tuğrul' kararı!

18 Haziran 2022 Cumartesi, 20:49

Antalya’nın Kepez ilçesinde faaliyet gösteren ve Nakşibendîlerin Erenköy koluna bağlı Antalya İlim ve Kültür Derneği’ne (Alim-Der) ait kaçak öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney, 7 Aralık 2021’de Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Mehmet Sami Tuğrul’u ‘deccali vurdum’ diyerek kafasını keserek yaşamına son verdi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) 10 Aralık 2021’de Alim-Der yöneticileri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile yurtlardan sorumlu Vali Yardımcısı hakkında, “görevi kötüye kullanma”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “anayasanın 2. ve 24. maddesine aykırılık” gerekçesiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

'İŞLEME KONULMAMASINA' KARAR VERİLDİ

Suç duyurusunu 6 ay sonra işleme alan Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile yurtlardan sorumlu Vali Yardımcısı’nın Alim-Der tarafından işletilen kaçak yurda göz yummadıklarını iddia ederek, iddiaların soyut ve genel nitelikte olduğu, ciddi bulgu ve belgelere dayanmadığı gerekçesiyle ‘işleme konulmamasına’ karar verdi. Aynı zamanda başsavcılık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yapılan suç duyurusunun da ‘işleme konulmamasına’ karar verdi.

ALİM-DER'E 'SORUŞTURMAYA YER YOK' KARARI Öte yandan başsavcılık Alim-Der yöneticileri hakkında kaçak yurt işletme eylemi nedeniyle bu dernek hakkında gerekli yasal işlem yapıldığını savunarak, iddiaların soyut ve genel nitelikte olduğu gerekçesiyle ‘kamu adına soruşturmaya yer olmadığına’ karar verdi.

'LAİKLİK' VURGUSU HKP avukatı Doğan Zafer Çıngı, Cumhuriyet.com.tr’ye konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başsavcılığın verdiği kararı ‘hukuka aykırı’ olarak değerlendiren Çıngı, karara itiraz edeceklerini açıkladı. Kararı değerlendiren Çıngı, “Başsavcılık karar gerekçesi olarak iddiaların soyut kaldığından bahisle böyle bir karar vermiştir. Ancak Alim-Der’de yaşanan bu katliam ortaçağcı gerici niteliktedir. Çünkü laikliğin başta toplum ve eğitim alanında da uygulanmayışının, daha doğrusu siyasi iktidar tarafından yok edilmesi, AKP’nin hukuk bürolarına dönüşmüş yargının buna sessiz kalmasının sonucudur. Başsavcılık da bu kararıyla bunu doğrulamaktadır” dedi.

Laikliğin önemine dikkat çeken Çıngı, “Anayasamıza göre laiklik ilkesi değişmez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek derecede Cumhuriyetimizin temel niteliğini oluşturur. Kamu kurumları ve kamu görevlileri de laikliğe aykırı hareket edemez ve verecekleri kararlarda bu temel niteliği göz ardı edemezler. Ancak verilen kararda gördüğümüz üzere yargımızın da geldiği durum ortadır” ifadelerini kullandı.