Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Alim-Der yurdunda katledilen 'Mehmet Sami Tuğrul' kararı!
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya’da Alim-Der adlı kaçak öğrenci yurdunda çalışan aşçı İhsan Güney tarafından katledilen üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul olayının araştırılmasına ilişkin yapılan suç duyurusunda 6 ay sonra karar verdi. Başsavcılığın verdiği karara Cumhuriyet.com.tr ulaştı.
Antalya’nın Kepez ilçesinde faaliyet gösteren ve Nakşibendîlerin Erenköy koluna bağlı Antalya İlim ve Kültür Derneği’ne (Alim-Der) ait kaçak öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney, 7 Aralık 2021’de Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Mehmet Sami Tuğrul’u ‘deccali vurdum’ diyerek kafasını keserek yaşamına son verdi.
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) 10 Aralık 2021’de Alim-Der yöneticileri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile yurtlardan sorumlu Vali Yardımcısı hakkında, “görevi kötüye kullanma”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “anayasanın 2. ve 24. maddesine aykırılık” gerekçesiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
'İŞLEME KONULMAMASINA' KARAR VERİLDİ
ALİM-DER'E 'SORUŞTURMAYA YER YOK' KARARIÖte yandan başsavcılık Alim-Der yöneticileri hakkında kaçak yurt işletme eylemi nedeniyle bu dernek hakkında gerekli yasal işlem yapıldığını savunarak, iddiaların soyut ve genel nitelikte olduğu gerekçesiyle ‘kamu adına soruşturmaya yer olmadığına’ karar verdi.
'LAİKLİK' VURGUSUHKP avukatı Doğan Zafer Çıngı, Cumhuriyet.com.tr’ye konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başsavcılığın verdiği kararı ‘hukuka aykırı’ olarak değerlendiren Çıngı, karara itiraz edeceklerini açıkladı.
'KATLİAMIN SORUMLULARI SİYASİ İKTİDARDIR'Çıngı açıklamasının devamında şöyle konuştu: “Öğrenci yurdu görünümlü bir cemaat yurdu olan Alim-Der yurdunda yaşanan katliamın asıl sorumluları başta gerekli incelemeleri yapmayan siyasi iktidar ve onların bürokrasideki uzantılarıdır.”
NE OLMUŞTU?
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