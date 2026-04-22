Antalya'da 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklama

Antalya Alanya'da polis, A.A. isimli şahısn (48) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığını tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, A.A.'yı ikametinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Şahıs, çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Hâkimliği tarafından ’Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.