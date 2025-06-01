Antalya’da milletvekilleri, kent merkezine “Free İmamoğlu” yazılı pankart astı

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Turkiyenin başka bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitiglerinin bu haftaki adresi Antalya.



CHP Antalya milletvekilleri Aliye Coşar, Aykut Kaya, Cavit Arı, Mustafa Erdem, Sururi Çorabatır, miting öncesi kent merkezindeki önemli noktalardan biri olan Tophane Parkı’na, İmamoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı ve “Free İmamoğlu” (İmamoğlu’na Özgürlük) yazılı pankartı astı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 18.00'da Antalya'daki mitingde konuşma yapacak.