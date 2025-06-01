CHP'den Antalya'da coşkulu miting: Özgür Özel konuşuyor!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Türkiye’nin başka bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi Antalya.

Mitingin son hazırlıkları tamamladı. Mitingin yapılacağı Turgut Özal Spor Salonu önü polis barikatları ile kapatıldı.

Miting alanına Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ve CHP bayrakları asıldı.

Milletvekilleri, kent merkezine “Free İmamoğlu” yazılı pankart astı.

Özel'den önce bir öğrenci kürsüye çıkarak; mezuniyet töreni iptallerini ve kayyum rektör atamalarını eleştirdi, erken seçim talebinde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL KONUŞUYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye geldi.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ekrem Başkan Kepez Meydanı'nı görüyor, peki Erdoğan, sen görüyor musun? Sen dalga dalga operasyonlarla milleti korkatacağını sandın. Sen tehdit ettikçe bu meydanlar doldu, doluyor. Sen üzerimize yürüdükçe omuzlarımıza yeni omuzlar ekleniyor.

Yaşadıklarımızın adını doğru koymak lazım. Dünyada iki tane darbe var. Birini askerler birini siviller yapar. 27 Mayıs neyse 19 Mart darbesi de aynı diğerleri gibi bir darbedir ama bu sefer askerler değil arkasında rakibinden korkan birisi var.

"DARBENİN KARARGAHI BEŞTEPE"

Erdoğan rakibi ile sandıkta yarışmaktan korkmuş, bu kez darbe postalla değil cübbeyle gelmiştir. Çoklu makam bozukluğu yaşayan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, parti başkanlığı gibi şapkalarına bir de cunta başkanlığını eklemiş, bu darbenin karargahı Beştepe, silahı yargı, mühimmatını da iftira yapmıştır. Biz onun iftiralarına, kontrol ettiği yargıya, saraydan yönettiği darbeye karşı önce Saraçhane'den sonra 81 ilden ayrı ayrı büyük bir cesaretle sesimizi yükselttik. Ve diyoruz ki söz milletindir.

Kendisine sesleniyoruz: 'Ey Erdoğan, ben milletim. Milli iradeyim. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Adayımı bırak, sandığımı getir! Adayımı sandıkta yarıştıracağım, cesaretin varsa karşımıza çıkacaksın.' Ama şunu bil ki zulmünün sonuna, devrinin sonuna geliyorsun. Millet kararını verdi, Ekrem İmamoğlu geliyor, bir devir bitiyor yeni bir devir başlıyor."

AYRINTILAR GELİYOR...

EKREM İMAMOĞLU'NDAN MESAJ VAR!

CHP'nin Antalya'da düzenlediği mitinge, Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da mesaj gönderdi.

İmamoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Zaman zaman toplumlar, bir eşikten geçer. İşte biz de o eşiğin tam ortasındayız. Ya yönümüzü adalete, liyakate, ortak akla çevirip yepyeni bir sayfa açacağız ya da mevcut düzenin bizi içine çektiği belirsizlik ve güvensizlik sarmalına mahkûm kalacağız. Bugün ülkemizde en çok yıpranan değerlerin başında adalet duygusu geliyor. Haksızlığa uğrayanlar her geçen gün artıyor, hakkını arayanlar ise suçlu gibi gösteriliyor. Oysa bir toplumun ayakta kalabilmesi için önce hukuka, sonra da birbirine güvenmesi gerekir. Bu güven kaybolduğunda ne ekonomi işler ne siyaset ahlaki kalır ne de insanlar birbirine tutunabilir. Biz bu güveni yeniden inşa etmeden, hiçbir kalıcı çözüm üretemeyiz. Çünkü adalet, sadece mahkeme salonlarında değil, tarlada, okulda, iş yerinde, sokakta; hayatın her anında gereklidir.”

“BİZİ DE BU MİLLETİ DE YILDIRAMAZLAR”

“İşte biz bu mücadeleye, bu ülkenin insanlarına hak ettikleri huzuru, adaleti ve refahı kazandırmak için çıktık. Ancak yürüyüşümüzü kumpaslarla, yargı darbeleriyle durdurmak için yapmadıklarını bırakmıyorlar. Ancak bilsinler ki, bizi de bu milleti de yıldıramazlar. Kumpaslarına da zulümlerine de boyun eğmeyiz. Ön seçim kampanyası için sizlerle buluştuğumda da söylemiştim. Bu mücadelede Antalya’nın yeri ayrı. Çünkü Antalya, sadece bir şehir değil; tarımın, turizmin, teknolojinin kesiştiği bir potansiyel alanı. Aynı zamanda, çevresindeki göller bölgesiyle, Konya ve Karaman’la birlikte bir kalkınma kuşağı oluşturabilecek güce sahip stratejik bir merkez. Ancak bu büyük potansiyele rağmen, doğru planlamalar yapılmadığı, kaynaklar verimli kullanılmadığı ve ortak akıl işletilmediği için Antalya’nın zenginliği, Antalyalıya refah getirmiyor. Bir tarafta milyonlarca turiste ev sahipliği yapan tesisler var, öte yanda kira ödeyemeyen, geçinemeyen aileler. Bir yanda üretmek isteyen ama destek bulamayan çiftçiler, diğer yanda atıl bırakılmış yatırım alanları. Bu çelişki, tesadüf değil; yanlış tercihlerin, günübirlik politikaların sonucu.”

“BÜYÜK DÖNÜŞÜM İÇİN İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY; YENİ BİR YÖNETİM ANLAYIŞI VE GÜÇLÜ BİR TOPLUMSAL DAYANIŞMA RUHUDUR”

“Biz Antalya’ya da çevresindeki tüm illere de bütüncül bir kalkınma vizyonuyla bakıyoruz. Bölgesel eşitsizlikleri giderecek, üretimi destekleyecek, teknolojiyi yaygınlaştıracak ve turizmi tüm kesimlerin kazandığı bir yapıya kavuşturacak bir yol haritamız var. Kaynakların sadece bir kesimin değil, tüm toplumun refahına hizmet ettiği; gençlerin göç etmek zorunda kalmadığı, kadınların üretimin her alanında var olduğu bir Antalya hayal etmiyoruz, inşa edeceğiz. Bu büyük dönüşüm için ihtiyacımız olan şey; yeni bir yönetim anlayışı ve güçlü bir toplumsal dayanışma ruhudur. Demokrasi, sadece seçimlerde değil, her gün yeniden kurulması gereken bir ortak yaşam kültürüdür.”

“BU ÜLKE, BU HALK, BU TOPRAKLAR DAHA İYİSİNİ HAK EDİYOR. O GÜNLERE HEP BİRLİKTE KAVUŞACAĞIZ”

“19 Mart’tan bu yana siz, meydanlarda demokrasi tarihinin anlamlı duruşlarından birini gösteriyorsunuz. Bu demokrasi nöbetlerinde, adalet buluşmalarında, bir yandan millet olmanın gereği olarak dayanışıyoruz ama aynı zamanda yeni bir yönetim anlayışının ve halkla omuz omuza yürüyen bir siyaseti hep birlikte üretiyoruz. Demokrasi nöbetleriyle büyüyen bu yürüyüşte, hiçbir vatandaş yalnız değil. Çünkü biliyoruz; bu ülke, bu halk, bu topraklar daha iyisini hak ediyor. O günlere hep birlikte kavuşacağız. Kimseyi geride bırakmayacağız. İnatla, cesaretle, umutla mücadele etmeye devam edeceğiz, her şey çok güzel olana kadar. O zamana dek mücadeleye devam. Önümüz bayram, bu vesileyle hepimizin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Ekrem İmamoğlu.”

MUHİTTİN BÖCEK: DEMOKRASİ ADINA BİR ARADAYIZ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kürsüye çıkarak kalabalığa seslendi. Başkan Muhittin Böcek, "Demokrasi adına bir aradayız. Bugün bu meydanda Türkiye İttifakı var. Mavi gözlü dev adamın izinde yürüyen yüzbinler var. Demokrasiye inanan cesur kalpler var. Sayın Özgür Özel'in iradesi önderliğinde demokrasiye, adalete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Atamızın dediği gibi, 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir!' Kadınların, çocukların güven içinde yaşadığı, gençlerimizin umutlarını gerçekleştirdiği, bütün vatandaşlarımızın mutlu, huzurlu olduğu Antalya için Türkiye için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Asla umutsuzluğa kapılmayacağız" ifadelerini kullandı. ANTALYA'DA ERDOĞAN'A 'AHTAPOT' GÖNDERMESİ

Antalya'da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ahtapot göndermesi yapıldı. Erdoğan, İBB'ye yapılan operasyonla ilgili, "İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor" demişti.

Öte yandan, CHP'nin Antalya'daki 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi öncesi Gençlik Kolları'nın yürüyüşüne Pikachu da katıldı. Pikachu, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan gençlik eylemlerinin sembolü olmuştu.