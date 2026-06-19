Antalya tatili gündem olmuştu... Cihangir Ceyhan'dan eleştirilere tepki: 'Bu kadar kötü niyetli olmayın'

Eşi Fatma Funda Kurt ve oğlu İlhan Cihangir ile birlikte Antalya'da tatil yapan ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan, tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ceyhan, bu kez paylaşımlarına gelen 'yüksek bütçeli tatil' yorumlarıyla gündeme geldi.

Sosyal medyada, 37 yaşındaki oyuncunun gecelik fiyatları 250 bin TL ile 600 bin TL arasında değiştiği öne sürülen bir otelde konakladığı iddia edildi.

Bu iddiaların ardından bazı kullanıcılar, Ceyhan'ı 'lüks yaşam tarzı' üzerinden eleştirdi. Yapılan yorumlar karşısında sessizliğini bozan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepkisini dile getirdi.

Oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada bir fotoğraf paylaşıyorsun, bir şey yapıyorsun. O kadar garip yorumlar, o kadar garip tavırlar geliyor ki... 'İnsanların gözüne sokmaya gerek yok' diyorlar. Güzel kardeşim, gelip fotoğrafın altına yorum yapıyorsun. Üstelik beni takip de etmiyorsun. Benim senin gözüne sokmak gibi bir durumum mu var? Buraya kadar gelip bir de kötü yorum yazıyorsun. Bu kadar kötü niyetli olmayın. Kalbinizi bu kadar bozmayın. İnsanlar toplum kurallarına ya da ahlaka aykırı davranışlar sergilese belki eleştirebilirsiniz ama kendi kendinize garip gündemler oluşturmayın. Benim sizinle bir işim yok."