Erdoğan Esad ile görüşmeli mi? Seçmenlerin çoğu aynı fikirde

06 Ocak 2023 Cuma, 22:44

Metropoll Araştırma, "Erdoğan sizce Esad ile görüşmeli mi" diye sordu. 13-18 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen ve 26 ilde 2077 kişiyle görüşülen araştırma sonucunda katılımcıların çoğunluğu Erdoğan'ın Esad ile görüşmesine sıcak baktığını kaydetti.

"Evet" cevabı veren MHP ve İYİ Partili seçmenlerin oranının AKP'lilerden yüksek olması dikkat çekti. Görüşmeye en mesafeli yaklaşan seçmenin ise CHP seçmeni olduğu görüldü.

Katılımcılara "Erdoğan sizce Esad ile görüşmeli mi?" sorusunun yönlendirildiği anketin sonuçları şöyle:

AKP

Evet: %62,7

Hayır: %22,7

Fikrim yok / cevap yok: %14,6

CHP

Evet: %55,8

Hayır: %33,1

Fikrim yok / cevap yok: %11,1

İYİ PARTİ

Evet: %73,2

Hayır: %23,7

Fikrim yok / cevap yok: %3,2

HDP

Evet: %59,2

Hayır: %28,9

Fikrim yok / cevap yok: %11,9

MHP

Evet: %77,1

Hayır: %19,5

Fikrim yok / cevap yok: %3,3

SAADET PARTİSİ

Evet: %62,5

Hayır: %20,8

Fikrim yok / cevap yok: %16,7

DİĞER PARTİLER

Evet: %57,1

Hayır: %35,7

Fikrim yok / cevap yok: %7,1

ORTALAMA

Evet: %59

Hayır: %28,9

Fikrim yok / cevap yok: %12,1

Seçmenlerin büyük çoğunluğu Erdoğan’ın Esad İle görüşmesini istiyor pic.twitter.com/cfVDMa1xaX — Ozer Sencar (@ozersencar1) January 6, 2023

ERDOĞAN 'KATİL' DEDİĞİNİ UNUTUP YİNE ÇARK ETMİŞTİ

Erdoğan, AKP dün gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşma sırasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelebileceğinin sinyalini vererek "Rusya-Türkiye-Suriye olarak istihbarat, savunma bakanlarımızın Moskova'da bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Ardından inşallah dışişleri bakanlarımızı yine üçlü olarak bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz bölgedeki sükuneti, suhuleti sağlamak, bölgede barışı egemen kılmak" ifadelerini kullanmıştı.

DAHA ÖNCE KATİL, TERÖRİST DEMİŞTİ

Erdoğan'ın geçmişte Esad için yaptığı bazı açıklamalar şu şekildeydi:

“Klor gazını kullanan katil Esad, bir milyona yakın insanı öldürdü”

“50’yi aşkın yavrular şehit edildi ey katil Esed bunların ahından nasıl kurtulacaksın”

“Esad’ı bir siyasi olarak kabul etmiyorum. O devlet terörü estiren bir teröristtir”

“Esed rejimini destekleyenler yanlış yapıyor”