Antalya'da Atatürk'e dua etmeyen hocaya tepki: Mustafa Kemal bir duayı, bir Fatiha’yı hak etmiyor mu?

Antalya'da CHP Konyaaltı İlçe Örgütü ve CHP’li Konyaaltı Belediye Meclis üyeleri, Antalya’daki 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde Mustafa Kemal Atatürk’e duasında yer vermeyen din görevlisini protesto etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 14:44
Antalya'da Atatürk'e dua etmeyen hocaya tepki: Mustafa Kemal bir duayı, bir Fatiha’yı hak etmiyor mu?
Abone Ol google-news

Antalya’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Uncalı Mezarlığı’ndaki şehitlikte tören düzenlendi. Törende gaziler adına konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Yurdakul, Antalya Valisi Hulusi Şahin konuşmalarında Çanakkale kahramanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’den bahsederken, şehitler için dua eden hocanın Mustafa Kemal Atatürk’ten söz etmemesi tepkilere yol açtı.

Törene katılan CHP Konyaaltı ilçe örgütü yöneticileri ve Konyaaltı Belediye Meclisinin CHP’li üyeleri, duayı yapan din görevlisini protesto ederken, şunları söyledi: 

“Mustafa Kemal bir duayı, bir Fatiha’yı hak etmiyor mu? Nerede o müftü? Duymadınız mı hiçbiriniz? Mustafa Kemal’e bir Fatiha istedi mi? Çanakkale Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk Çanakkale’dir.”

CHP’liler, anma için toplanan kalabalık arasında seslerini yükselterek şöyle devam etti:

“Sayın Valim siz Gazi Mustafa Kemal’i andınız, komutanımız da andı. Ancak hocanın bir duayı çok görmemesini beklerdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale ve Ulusal Mücadelemizin kahramanıdır, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. Bir duayı hak ediyordur. Hocamızı şiddetle protesto ediyoruz.”

Protestolarını sürdüren CHP Konyaaltı İlçe yönetimi ve CHP’li Konyaaltı Belediye Meclis üyeleri, “Bir Fatiha’yı Atatürk’e çok göremez hiç kimse. Onun sayesinde buradayız” dedi. Anmaya katılanlar, CHP’lilerin tepkisine alkışlarla destek verdi. 

 

 

 

 

 


Konyaaltı haberleri çanakkale haberleri çanakkale zaferi haberleri mustafa kemal atatürk haberleri

İlgili Haberler

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlamı ve önemi... Çanakkale Savaşı tarihçesi

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlamı ve önemi... Çanakkale Savaşı tarihçesi
18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri...

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri...
Atatürk’ü yine unuttular: Diyanet, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni konu alan hutbede ulu öndere yer vermedi

Atatürk’ü yine unuttular: Diyanet, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni konu alan hutbede ulu öndere yer vermedi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TİP'in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'dan yeni açıklama: 'Erkan Baş'a ulaşamadım, bu şantaja neden boyun eğdiklerini anlayabilmiş değilim'

TİP'in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'dan yeni açıklama: 'Erkan Baş'a ulaşamadım, bu şantaja neden boyun eğdiklerini anlayabilmiş değilim'
Sosyal medyanın ‘En Büyük Yanaklı’ fenomeni: Anastasia Pokreshchuk’un çarpıcı değişimi

Sosyal medyanın ‘En Büyük Yanaklı’ fenomeni: Anastasia Pokreshchuk’un çarpıcı değişimi
CHP'de 'para sayma' görüntüleri soruşturmasında yeni gelişme: Eski mülk sahibi ifade verdi

CHP'de 'para sayma' görüntüleri soruşturmasında yeni gelişme: Eski mülk sahibi ifade verdi
Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Oğlak burcu yorumu
Son Dakika... Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarihi açıkladı

Son Dakika... Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarihi açıkladı
Kayıp Kate Middleton ortaya çıktı!

Kayıp Kate Middleton ortaya çıktı!
13 Şubat’ta maden faciasının yaşandığı Erzincan İliç’te bir kamyonet bulundu: Bir ay sonra ilk iz

13 Şubat’ta maden faciasının yaşandığı Erzincan İliç’te bir kamyonet bulundu: Bir ay sonra ilk iz
Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Balık burcu yorumu