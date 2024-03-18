Antalya'da Atatürk'e dua etmeyen hocaya tepki: Mustafa Kemal bir duayı, bir Fatiha’yı hak etmiyor mu?

Yayınlanma: 18.03.2024 - 14:44

Güncelleme: 18.03.2024 - 14:44

Antalya’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Uncalı Mezarlığı’ndaki şehitlikte tören düzenlendi. Törende gaziler adına konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Yurdakul, Antalya Valisi Hulusi Şahin konuşmalarında Çanakkale kahramanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’den bahsederken, şehitler için dua eden hocanın Mustafa Kemal Atatürk’ten söz etmemesi tepkilere yol açtı.

Törene katılan CHP Konyaaltı ilçe örgütü yöneticileri ve Konyaaltı Belediye Meclisinin CHP’li üyeleri, duayı yapan din görevlisini protesto ederken, şunları söyledi:

“Mustafa Kemal bir duayı, bir Fatiha’yı hak etmiyor mu? Nerede o müftü? Duymadınız mı hiçbiriniz? Mustafa Kemal’e bir Fatiha istedi mi? Çanakkale Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk Çanakkale’dir.”

CHP’liler, anma için toplanan kalabalık arasında seslerini yükselterek şöyle devam etti:

“Sayın Valim siz Gazi Mustafa Kemal’i andınız, komutanımız da andı. Ancak hocanın bir duayı çok görmemesini beklerdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale ve Ulusal Mücadelemizin kahramanıdır, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. Bir duayı hak ediyordur. Hocamızı şiddetle protesto ediyoruz.”

Protestolarını sürdüren CHP Konyaaltı İlçe yönetimi ve CHP’li Konyaaltı Belediye Meclis üyeleri, “Bir Fatiha’yı Atatürk’e çok göremez hiç kimse. Onun sayesinde buradayız” dedi. Anmaya katılanlar, CHP’lilerin tepkisine alkışlarla destek verdi.