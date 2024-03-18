18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri...

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük zaferin coşkusunu ve şehitlerimizin anısını yaşatmak amacıyla paylaşım yapacaklar tarafından araştırılıyor. İşte, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 09:00
18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri...
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Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü ve şehitlerimizi anmak isteyenler merak içerisinde resimli Çanakkale Zaferi mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri...

"Çanakkale, vatanın her karış toprağının ne kadar kutsal olduğunu bizlere hatırlatan bir destanın adıdır."

"Milletimizin gösterdiği azim ve kararlılık, Çanakkale'de tarihe altın harflerle yazıldı. O destansı mücadeleyi unutmayacağız."

"18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik içinde ne kadar güçlü olduğunun en büyük kanıtıdır."

"Çanakkale'de, imkansız denileni başaran ecdadımızın azmi ve fedakarlığı, bize her zaman ilham kaynağı olacaktır."

"Çanakkale'de şehit düşenlerin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun."

"Çanakkale, tarih boyunca Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biridir."

"Çanakkale'de sergilenen kahramanlık, sadece o günün değil, gelecek nesillere de ilham kaynağı olmaya devam edecektir."

"18 Mart, sadece bir zaferin değil, milli bir uyanışın da sembolüdür. Çanakkale ruhu, her zaman milletimizin kalbinde yaşayacaktır."

"Çanakkale'de verilen mücadele, ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği için gösterilen en büyük fedakarlıklardan biridir."

"Çanakkale, Türk milletinin yılmayan ruhunu, vatan sevgisini ve özgürlük tutkusunu en güçlü şekilde ortaya koyduğu destansı bir sayfadır."


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