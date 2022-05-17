Antmen'den Bekir Bozdağ'a: Kaç IŞİD'liyi serbest bıraktınız?

17 Mayıs 2022 Salı, 16:49

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, yurttaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Türkiye’de yakalanan IŞİD’liler hakkında kaç dava açıldığı gibi sorularını, “devlet sırrı ve istihbarata ilişkin bilgi, belge” kapsamında değerlendirerek yanıtsız bıraktı. CHP konuyu Meclise taşıdı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen “Cezaevlerinden şu ana kadar kaç IŞİD mensubunu tahliye ettiniz?” diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen son dönemde yaşanılan olaylara; serbest bırakılan Hizbullah ve IŞİD üyelerine bakıldığında bunun ülke güvenliği açısından ciddi risk taşıdığını belirterek “Ayrıca vatandaşların kendi güvenliklerini ve hukuku ilgilendiren konularda bilgi istemesi Anayasal bir haktır” ifadelerini kullandı.

Antmen şu soruları yöneltti:

"1 - Türkiye’de şu ana kadar IŞİD tarafından kaç saldırı gerçekleştirildi, saldırılarda kaç kişi yaşamını yitirmiştir?

2 - Türkiye genelinde IŞİD’liler hakkında açılan dava sayısı kaçtır? Kaç IŞİD’li örgüt üyeliğinden yargılanıyor ve kaçı ceza aldı? IŞİD’in Türkiye’de gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin kaç kişi ceza almıştır?

3 - Halen aranan IŞİD’li sayısı kaçtır? IŞİD örgütüne ilişkin ana dava açıldı mı? IŞİD saldırılarına ilişkin yargılanan kamu görevlisi sayısı kaç, bunlardan kaçı ceza almıştır?

4 – Cezaevlerinde şu anda kaç IŞİD üyesi bulunmaktadır? Bunların kaçı tutuklu, kaçı hükümlüdür? Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle; şu ana kadar tahliye edilen IŞİD mensubu sayısı kaçtır? IŞİD davaları nedeniyle cezaevinde bulunan ancak daha sonra tahliye edilen kişi sayısı nedir?"



