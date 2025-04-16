Aort damarı yırtılan Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı... DEM Parti heyeti durumu hastanede takip ediyor

Yayınlanma: 16.04.2025 - 02:24

Güncelleme: 16.04.2025 - 02:24

DEM Parti heyeti, aort damarı yırtılması nedeniyle ameliyata alınan TBMM Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in durumunu takip ediyor.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve beraberindeki partililer ameliyata alınan Sırrı Süreyya Önder'in durumunu hastaneden takip ediyor.

Buldan, kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılan Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatının uzun süreceğini bildirdi.

DEM Partili yetkililer den edinilen bilgiye göre, evinde kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder'in durumunun ciddiyetini koruduğunu, ameliyata alınalı bir buçuk saat olduğunu belirttildi. Filiz Kerestecioğlu ve Pervin Buldan ise Önder'in hastanede bekleyen dostlarına son durum hakkında bilgi verirken ameliyatın uzun sürmesi beklenlediğini ve ameliyatın ardından ilk üç günün kritik olduğu bilgisini verdi. DEM Partili yetkililer basın mensuplarından çekim yapılmaması için hassasiyet göstermelerini rica etti. İlerleyen saatlerde durumu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

TBMM Başkanvekilimiz ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 15 Nisan Salı günü saat 23.00 itibariyle İstanbul’da kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır.

Aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle yapılan cerrahi müdahale devam etmekte, Önder’in durumu ciddiyetini korumaktadır.

İl Eşbaşkanlarımız, milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz hastanede süreci yakından takip etmektedir. Eş Genel Başkanlarımız da İstanbul’a gitmek üzere yoldadır. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği de süreçle yakından ilgilenmektedir.

Yaşamı mücadele ve direnişle geçen Önder’in bu badireyi de en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz. Önder’in sağlık durumuna ilişkin hastane önüne gelen ve arayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.