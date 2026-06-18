AP’nin Türkiye Raporu'na ilişkin önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi: Devlet Bahçeli’nin ‘uyarısını’ hatırlattı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulu'nda Emniyet Teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşülmesi bekleniyor. Kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden önce partilerin grup önerileri görüşüldü.

İYİ Parti'nin Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran tarihli 2025 Türkiye Raporu çerçevesinde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin mevcut durumu, Hükümetin AB üyelik hedefi konusunda izlediği politika, üyelik müzakerelerinin fiilen donmuş olmasının nedenleri, vize serbestisi ile göç ve geri kabul politikalarının değerlendirilmesi amacıyla verdiği genel görüşme önergesi gündeme geldi.

Önerge üzerine söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, AKP’nin yola çıkarken milletin karşısına bir Avrupa Birliği vizyonu koyduğunu, bunun parti programına ve seçim beyannamesine yazıldığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişteki söylemlerine değindi.

Çömez, "'Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği temel dış politika hedefimizdir', 'AB üyeliği Türkiye'nin çağdaşlaşma sürecinin doğal sonucudur', 'AB'yle bütünleşeceğiz, Kopenhag siyasi kriterlerini eksiksiz bir şekilde uygulayacağız' denildi. Sonra 17 Aralık 2004'te Brüksel Zirvesi yapıldı ve Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005'te başlayacağı açıkça ilan edildi. O dönemde Türkiye'de bir bayram havası, inanılmaz bir mutluluk, Ankara'ya dönen heyet havai fişeklerle karşılandı" dedi.

DEVLET BAHÇELİ'NİN UYARISINI HATIRLATTI

O yıllarda bu süreci eleştirenlerin de olduğunu belirten Çömez, "Bunlardan birisi Milliyetçi Hareket Partisinin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli. 'Türkiye bir uçurumun eşiğine sürüklenmiştir' dedi Sayın Bahçeli. 'Avrupa Birliği ekseninde yaşanan son gelişmeler ve tezgahlanan oyunlar Türkiye'nin ve Türk milletinin geleceğini doğrudan hedef alan çok vahim boyutlar kazanmıştır' dedi. O dönemin şartlarında çok yerinde, çok doğru bir değerlendirme ve eleştiriydi" şeklinde konuştu.

"AVRUPA BİRLİĞİ 'MÜZAKERELERİ DURDURDUK' DEDİ"

Aradan geçen yılların ardından sürecin tıkandığını belirten Çömez, "Aradan yıllar geçti, Avrupa Birliği dedi ki: 'Yapamıyorsunuz bu işi, müzakereleri durdurduk' ve nihayetinde, geçtiğimiz günlerde Parlamentoda oylanan bir raporla, aslında sürecin bir anlamda bittiğinin ilanı yapıldı" ifadelerini kullandı.

Geçmişte "AB bizim vazgeçilmez hedefimizdir" diyenlerin bugün çok ağır ifadelerle AB'yi eleştirdiğini ifade eden Çömez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siz gerçekten Avrupa Birliğini bir hedef olarak belirliyor musunuz, devam ediyor musunuz, yoksa 'Biz yüzümüzü Avrupa'dan çevirdik, Orta Doğu'ya çevirdik, Çin'e çevirdik, başka bir yere çevirdik. Amerika'yla iş tuttuk, bu bize yeter' mi diyorsunuz? Son rapor çok ağır ifadeler içeriyor, bunların bir kısmında haklılık payı olabilir, bir kısmı bizim de kabul edemeyeceğimiz ağır eleştiriler de olabilir ama bütün bunlara baktığımızda, iktidar partisinin tek tek bu eleştirilere cevap vermesi, neden kabul edip neden kabul etmediğini açıklaması, eğer Avrupa Birliği vizyonundan yüz çevirdilerse bunu kamuoyuna açıklaması gerekiyor. Eleştirilerden bir tanesi 'Vize serbestisi olmadı çünkü bununla ilgili adımlar atmadınız' diyor. Hani, vizesiz Avrupa'ydı, koşa koşa Avrupa kapılarına dayanıyorduk, müjdeler vermiştiniz bize, Avrupa Birliği 'Unutun bu işi, 6 tane maddeyi yapmadınız, artık vize serbestisi falan yok. Devlet eliyle verilen pasaportlarda suistimaller var, kötüye kullanılıyor' diyor."

Önerge üzerine milletvekillerinin söz almasının ardından yapılan oylamada İYİ Parti'nin önergesi, AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.