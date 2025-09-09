Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.09.2025 09:16:00
ANKA
AP Türkiye Raportörü Amor'dan CHP il binasında yaşanan olaylara tepki: 'Türkiye'de demokrasiye yönelik baskı, acımasız...'

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, CHP İstanbul İl Başkanlığında yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

Nacho Sanchez Amor, "Türkiye'de demokrasiye yönelik baskı, acımasız ve ne yazık ki sofistike bir mekanizma: bir mahkeme, bir siyasi partinin başkanlığını kimin üstleneceğine gayri meşru bir şekilde karar veriyor; göz yaşartıcı gaz kullandıktan sonra, çevik kuvvet polisi sahtekarı koruyor; tüm gösteriler günlerce yasaklanıyor ve sosyal ağlar kısıtlanıyor. Bu gerçeküstü bir durum" ifadesini kullandı.

