'Ara seçim' gündemi... Özgür Özel, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek: Saati belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun ardından yaptığı basın açıklamasında ara seçimi gündeme aldıklarını ve Meclis’te halihazırda boş olan 8 sandalye için ara seçim yapılması gerektiğini belirtmişti.

ÖZEL'İN "ARA SEÇİM" TURLARI

Bu gündemle 12 siyasi partiyi ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret edeceğini belirten Özel, geçEN hafta boyunca DEM Parti, TİP, EMEP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Zafer Partisi, SOL Parti, Anahtar Parti ve Saadet Partisi ile görüştü.

Görüşmeler sonrası ortak basın açıklamalarında liderler CHP’nin ara seçim önerisini desteklediklerini açıkladı. Görüşmelerde ayrıca İran savaşının Türkiye’ye ekonomik etkileri için hazırlanan önlem paketi ve Siyasi Etik Yasası da gündeme geldi.

GÖZLER YARINA ÇEVRİLDİ

Özel, siyasi parti turunu tamamlamasının ardından yarın saat 13.30 için Meclis Başkanı Kurtulmuş ile randevulaştı. Özel ve Kurtulmuş, yarın TBMM’de bir araya gelecek.

Görüşmede Özel’in Anayasa’nın 78’inci maddesine göre vefat, bakanlık ve belediye başkanlığı dolayısıyla boş olan 8 koltuk için ara seçimin bir zorunluluk olduğu vurgusunu yapacağı, bunun yanında tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay’ın durumunu gündeme getireceği öğrenildi.

Ayrıca rapor aşaması tamamlanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarının da gündeme gelmesi bekleniyor.