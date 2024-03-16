Aracı gazetecilerin üzerine sürdü

Yayınlanma: 16.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.03.2024 - 04:00

İstanbul Kemerburgaz’da bir çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği, dört kişinin de yaralandığı kazanın ardından Eylem Tok, oğlu T.C’nin olay yerinden alıp önce Mısır’a sonra da ABD’ye kaçırmıştı. Türkiye’nin konuştuğu kazayla ilgili soruşturma kapsamında daha önce hakkında yurtdışına çıkış yasağı mohah estetik cerrahı Bülent Cihantimur dün İstanbul Adliyesi’ne giderek “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.

Cihantimur ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bülent Cihantimur, serbest kaldıktan sonra gazetecilerin sorularına cevap vermeden aracına binerek hızla uzaklaştı. Aracı kullanan şoför, gaza basınca iki gazeteci park halindeki başka bir araçla Cihantimur’un aracı arasında sıkıştı. Cihantimur’un aracı, sıkışan bir gazetecinin ise ayağının üstünden geçti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bülent Cihantimur, savcılık ifadesinde aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu ifade etti. Eylem Tok’un, oğlunu olay yerine giderek aldığını sonradan öğrendiğini söyleyen Cihantimur, “Çalışanım Ayşe Ceren, havaalanına gidileceğini bilseydi beni bu konuda uyarırdı” dedi. Havaalanına gitmek gibi bir bilgisi ve niyetinin olmadığını söyleyen Cihantimur, “Eylem telefonu açmadı. Ayşe’ye ulaştığımda da ‘Hocam onlar yurtdışına gitti’ dedi. Ben en son Eylem’e Mısır’dayken ulaştım. Geri dönmesi noktasında ikna ettim. İkna olmuştu ancak sonrasında medyada gördüğü bilgilerden dolayı benimle irtibatı kesti. Ben de sonra kendisine ulaşamadım. Oğlumla en son irtibat kurduğumda Türkiye’ye dönmek istediğini bana ısrarla söylemiştir” ifadesini kullandı.

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyen Cihantimur, her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. “Bu durum beni de çok üzmüştür. Psikolojim bozuldu” diyen Cihantimur, oğlunun yurtdışına kaçırılması olayına ortak olmadığını kaydetti.



