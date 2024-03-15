Eylem Tok ile oğlu kaza sonrası kaçmıştı... Baba Bülent Cihantimur ifadeye çağrıldı!

Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin babası Bülent Cihantimur ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı.

DHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 10:38
Eylem Tok ile oğlu kaza sonrası kaçmıştı... Baba Bülent Cihantimur ifadeye çağrıldı!
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'nin 34 EEG 06 plaka sayılı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araçlara çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

ABD'YE GEÇMİŞLERDİ...

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilen anne Eylem Tok hakkında “suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu T.C. hakkında da "bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan aynı gün yakalama kararı çıkarmıştı. Başsavcılık, 7 Mart'ta anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na göndermişti. Eylem Tok ve oğlu T.C'nin Mısır'dan ABD'ye geçtikleri ortaya çıkmıştı.

SAVCILIĞA ÇAĞRILDI!

Soruşturma devam ederken, şüphelilerin kaçmasına yardım eden Ayşe Ceren S. tutuklanmış, baba Op. Dr. Bülent Cihantimur hakkında ise yurt dışı yasağı konulmuştu.

Savcılığın baba Cihantimur'u ifadesini almak üzere çağırdığı öğrenildi.


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