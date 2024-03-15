Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme! ABD'ye kaçan Eylem Tok'un oğlunun kaza anı görüntüsü ortaya çıktı...

Yayınlanma: 15.03.2024 - 09:05

Güncelleme: 15.03.2024 - 09:06

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma ehliyetsiz araç kullanırken Murat Acı'nın ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile önce Mısır'a, oradan ABD'ye kaçan 17 yaşındaki T.C.'nin kaza anından yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza anının hemen akabinde çekilen videoda, olaya karışan bir çocuğun, T.C.'nin arabasının halini görüntülediği videonun sonunda elinde telefonla T.C. gözüküyor.

Görüntüler küfürlü paylaşılırken, videodaki bir kişinin "Vallahi hiçbir şey hatırlamıyorum ya" dediği duyuluyor.

Sabah'ın haberine göre, arkadaş grubunun, görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul-Eyüpsultan’da 1 Mart Cuma akşamı seyir halindeki üç ATV aracından biri arızalandı. ATV sürücüleri yol kenarına çekilen araç tamir etmeye çalıştı. Oğuz Murat Acı, ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem aldı. Diğer kişiler ise arızalanan motorla ilgilendi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen sürücü koltuğunda oturan 18 yaşından küçük T.C.’nin bulunduğu araç, üç ATV’ye çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Oğuz Murat Acı, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal ve İbrahim Gümüş hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybetti.

Kazanın ardından sürücü T.C.’nin olay yerine gelen annesi yazar Eylem Tok’un yaralıların telefonlarını topladığı daha sonra da aracıyla uzaklaştığı belirlendi. T.C.’nin, annesi Tok ile saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na gittiği ve 04.30 sıralarında Mısır’a uçtuğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı, Başsavcılık, kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik Adalet Bakanlığı’na yazı gönderdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, T.C. ile annesi Eylem Tok hakkında tutuklama kararı verildiğini, 2 Mart’ta uçakla Mısır’a giden iki şüphelinin Türkiye’ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini ve şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edildiğini söyledi.