'Araçların geri istendiği' iddia edilmişti: CHP'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde iddialar gündemde yer almıştı. CHP'den söz konusu iddialara ilişkin açıklama geldi.
CHP Genel Merkezinin, partinin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sağladığı 2 aracın geri istendiği yönünde iddialar basında yer almıştı.
İktidara yakın yayın organlarında çıkan iddialarda, Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen makam araçlarının geri alındığı ifadeleri yer almıştı.
CHP İDDİALARI YALANLADI
CHP İletişim tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu iddialar yalanlandı. Açıklamada, 2 aracın Genel Merkezin bir talebi olmaksızın iade edildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:
"7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Merkezimiz tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu 2 araç, Genel Merkezimizin bir talebi olmaksızın iade edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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