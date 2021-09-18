Araştırma ortaya çıktı: Erdoğan'a Kürtlerden kötü haber

18 Eylül 2021 Cumartesi, 09:41

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, “Erdoğan Kürtlerin ve yoksulların oyunu kaybetmiş” başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Zeyrek yazısında, DEMOS Araştırma tarafından 7-13 Ağustos tarihleri arasında yapılan araştırmayı ele aldı.

“‘Erdoğan'ı başarılı buluyorum’ ve ‘Erdoğan'a oy veririm’ diyenlerin yüzdesi sadece 38” diyen Zeyrek, “Kendisini 'Kürt' ya da 'Zaza' olarak ifade edenlerin arasında Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 20'ye düşmüş” diye devam etti.

Zeyrek’in yazısının ilgili kısımları şöyle:

"Raporda çok ilginç araştırma sonuçları var. Ancak sadece PANORAMATR abonelerine gittiğinden, onlara haksızlık olmasın diye ben sadece Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili veri ve genel analizleri paylaşacağım.

'Erdoğan'ı başarılı buluyorum' ve 'Erdoğan'a oy veririm' diyenlerin yüzdesi sadece 38.

Şunu hatırlatmakta fayda var: Bu rakam Mayıs 2020'de korona salgınıyla etkili mücadelenin de etkisiyle yüzde 52 civarındaydı ve daha önce hiç yüzde 40'ın altına düşmemişti.

Erdoğan'a AK Parti tabanından gelen destek tam gibi. Ancak AK Parti oylarında da düşüş var.

Son seçimlerde MHP'ye oy vermiş seçmenlerin önemli bir kısmı da Erdoğan'ı başarılı bulmuyormuş ve Erdoğan'a oy vermeyecekmiş.

Halkın önemli bir bölümü, Türkiye'nin iyiye gitmediği görüşünde birleşmiş. Son seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş dört kişiden biri ve MHP'ye oy vermiş iki kişiden biri de 'Türkiye'nin iyiye gitmediğini' düşünüyormuş.

Erdoğan'ın Kürt politikası, oylarını düşüren ikinci en önemli neden. Kendisini 'Kürt' ya da 'Zaza' olarak ifade edenlerin arasında Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 20'ye düşmüş.

Bu oran, 'düşük gelirli insanla' arasında da neredeyse aynı.

Erdoğan'a oy vereceğini belirtenler arasında en büyük grup üst orta ve yüksek gelir grubu. Öyle anlaşılıyor ki Erdoğan artık 'Zenginlerin Cumhurbaşkanı'."