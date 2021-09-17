MetroPOLL Araştırma anketi dikkat çekti: AKP'de büyük kayıp

AKP ZİRVEDE

Ağustos ayı itibariyle "Kararsızım" cevabı veren seçmenlerin yüzde 37'si eski AKP seçmeni olurken, iktidar partisini yüzde 15.8 ile CHP seçmeni, yüzde 5.3 ile İYİ Parti seçmeni, yüzde 3.3 ile de HDP seçmeni takip etti.