19.01.2026 10:53:00
Haber Merkezi
Araştırma ortaya koydu: Yurttaşların yüzde 95'i milletvekillerine çift maaşa karşı!

Asgari ücretin 28 bin lira olduğu Türkiye’de, çift maaşlı bir vekilin aylık geliri 450 bin lirayı geçiyor. Yapılan araştırmaya göre siyasi tercihi değişmeksizin yurttaşların büyük bir kısmı çift maaş uygulamasına karşı çıkıyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın Meclis’te milletvekillerinin çift maaş almasına yönelik eleştirisinin ardından, yapılan araştırma kamuoyunun bu uygulamaya açık bir şekilde karşı olduğunu ortaya koydu.

Araştırma şirketi Areda Survey  Areda Survey’in çalışmasına göre toplumun yüzde 95,3’ü çift maaş uygulamasının kaldırılmasını destekliyor.

EZİCİ ÇOĞUNLUK 'KALDIRILSIN' DİYOR 

Areda Survey’in Türkiye genelinde 2.980 kişinin katılımıyla 25-30 Aralık 2025 tarihleri arasında yaptığı araştırmaya göre, milletvekillerinin birden fazla maaş almasına yönelik uygulamanın kaldırılmasını destekleyenlerin oranı yüzde 95,3. Uygulamanın devam etmesini isteyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 4,7 olarak araştırmaya yansıyor. 

SEÇMENLER ÇİFT MAAŞA KARŞI BİRLEŞTİ

14 Mayıs seçim tercihine göre yapılan analizde, çift maaş uygulamasının kaldırılmasına verilen destek neredeyse tüm seçmen gruplarında yüzde 95’in üzerinde görülüyor.

AKP seçmeninin yüzde 98,4’ü, CHP seçmeninin yüzde 95,6’sı, MHP seçmeninin yüzde 97,6’sı ve İYİ Parti seçmeninin yüzde 97,4’ü uygulamanın kaldırılmasını destekliyor. DEM Parti seçmeninde ise bu oran yüzde 100 olarak görülüyor.

NASIL ÇİFT MAAŞ ALIYORLAR?

DEM Parti milletvekili Sırrı Sakık, geçen yıl aralık ayında yaptığı açıklamada Meclis’teki çift maaşlı vekillere işaret etmişti. Sakık, “Parlamentoya çok ciddi eleştiriler var. Hep söylerler çift maaş... Ben araştırdım ben dahil 499 milletvekili çift maaş alıyoruz” demişti. 8 koltuğun boş olduğu TBMM'de toplam milletvekili sayısı 592. Bu 592 vekilden 499’u çift maaş alıyor. Hem milletvekili hem de emekli milletvekili maaşı alan bu isimlerin cebine aylık 450 bin liranın üzerinde maaş giriyor.

 

 

