Araştırma şirketi başkanından 'Ali Koç' iddiası: 'Ülke elden gidiyor, elinizi taşın altına koyun'

Yayınlanma: 21.08.2024 - 21:02

Güncelleme: 21.08.2024 - 21:02

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un CHP ve MHP ziyaretine ilişkin tartışmalar sürüyor. TELE1’e konuk olan Piar Araştırma Başkanı Kadir Atalay, Ali Koç’un CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yaptığı teklife ilişkin iddiaları aktardı.

Atalay, Koç’un Özel ve Bahçeli’yi ziyaret ettiğini ancak AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmediğini belirterek, “Kulislerde Ali Koç’un, ‘ülke elden gidiyor. Ekonomi bunlarla toparlayamaz. Artık siz elinizi taşın altına koyun MHP ile CHP koalisyon yapsın’ dediği konuşuluyor” dedi.

Piar Araştırma Başkanı Kadir Atalay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, “Ülke elden gidiyor, elinizi taşın altına koyun” dediğini iddia etti.