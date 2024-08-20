26 yıllık sponsorluk son bulmuştu: Karşıyaka'da Ali Koç iddiası!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Koç Holding Başkanvekili Ali Koç'un Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka'ya sponsorluk desteği vereceği ileri sürüldü.
İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka, Süper Lig'deki basketbol takımında 26 yıllık isim sponsoru olan Pınar'ın ayrılmasından sonra sponsorluk için görüşmelerini sürdürürken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adı yeşil-kırmızılılarla anılmaya başladı.
DHA'nın haberine göre, Koç Holding'de yönetim kurulu başkanvekili de olan Ali Koç'un Karşıyaka'ya sponsorluk desteği vereceği iddiası İzmir temsilcisinde ciddi şekilde konuşuluyor.
BEŞİKTAŞ VE TOFAŞ'A SPONSOR
Ali Koç, 2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de başkanlık görevini sürdürürken, babası Rahmi Koç da uzun yıllardır Beşiktaş'a sponsorluk desteği veriyor.
Holding ortaklığındaki şirketlerden Tofaş'ın spor kulübü de Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri arasında yer alıyor.
GÖZTEPE MAÇINDA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Futbolda Süper Lig Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevine de devam eden Ali Koç, ligde sezonunun ikinci haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında sahada saldırıya uğramıştı. Ali Koç, deplasman tribününe giremeyen taraftarlarıyla ilgili devre arasında saha kenarına girerek bu tribüne gidip geri dönerken, Göztepe'nin akreditasyon kartıyla statta görev yapan Fatih Özkan tarafından itilerek yere düşürülmüştü.
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