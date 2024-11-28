Ardahan'da kayyum atanan Muhtar İsmail Göyük Cumhuriyet'e konuştu: 'Verdiğim mücadele nedeniyle yargılanıyorum'

Yayınlanma: 28.11.2024 - 13:01

Güncelleme: 28.11.2024 - 13:15

Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı Burmadere Köyü Muhtarı İsmail Göyük, yerine kayyum olarak atanan İl Özel İdare Müdürü Yasin Zorlu’ya karşı tepkisini dile getirdi. Kayyum atanmasının ardından köy halkı, köylerini temsil edecek kişi olarak İsmail Göyük'ü görmek istediklerini belirtti. Göyük, görevden alındığı günden beri halkın desteğini hissettiğini ve bu durumun antidemokratik olduğunu ifade etti.

Göyük, Ardahan Valiliği’nde yapılan Alevilerin katıldığı toplantıdaki sözleri sonrası gözaltına alınmıştı. Göyük, gözaltına alındıktan sonra tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilmişti. Ancak daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Burmadere Muhtarı Göyük "7 ay önce mazbata almışken, o dönemde ben terörist değil miydim?” diyerek yaşadığı süreci anlattı.

VALİLİKTEN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA YAZI

Göyük, Ardahan Valiliği’ndeki Alevi toplantısında söylediklerinden sonra Ardahan Valisi tarafından İçişleri Bakanlığı’na yazı yazıldığını söyledi. Kayyum atanmasının, halkla olan güçlü bağlarını zayıflatmayı amaçladığını belirten Göyük, “Verdiğim mücadele nedeniyle yargılanıyorum ama ben doğru bildiğimi yapmaya devam edeceğim” dedi.

İNSAN HAKLARI GÜNÜNDE YARGILAMA

Göyük, Alevi derneklerinin katılımıyla yapılacak toplantıya dair gelişmeleri şu sözlerle aktardı:

“9 Aralık’ta Alevi derneklerinin katılımıyla bir toplantı olacak. Ardından, 10 Aralık’ta İnsan Hakları Günü’nde ağır ceza mahkemesinde yargılanmaya gideceğiz. Bunu gurur ve onur verici bir durum olarak görüyorum.”

'ALEVİ VE YOKSUL BİR AİLENİN ÇOCUĞUYUM'

İsmail Göyük, savcılıkta verdiği ifadesinde, kendisinin Alevi ve yoksul bir aileden geldiğini belirterek bu kimliklerin kendisiyle ilişkilendirilen suçlamalarla bağlantısının olmadığını vurguladı. Göyük kendisine sosyal medya hesaplarında yaptığı 68 kuşağının önderlerinden Deniz Gezmiş paylaşımlarının sorulduğunu ifade etti. Göyük “Ben 68 kuşağının liderlerine saygı duyan bir köylü çocuğuyum. Yargılama, beni yalnızca güçlendirdi. Kendi halkım için mücadele etmeye devam edeceğim” diyen Göyük, sol görüşlü bir kişi olarak, verdiği mücadele nedeniyle özellikle hedef alındığını ve yargılanmasının asıl nedeninin bu olduğunu ifade etti. Göyük, “Solcu olduğum için yargılanıyorum. Ancak bu beni geri adım atmaya zorlayamaz” diye konuştu.

BELEDİYE KAYYUMLARI GİBİ TEPKİ ÇEKİYOR

Belediyelere kayyum atanmasına yönelik tepkilerin ardından, muhtarlığa kayyum atanması da büyük bir tartışma konusu oldu. Ardahan Valiliği tarafından kayyum olarak atanan Yasin Zorlu’ya köylüler, “Bizim irademizi tanımayan birini kabul etmiyoruz” diyerek, kayyum atamasına karşı durduklarını açıkladı. Göyük ise “Kimse bizim irademizi tanımadan köyümüzü yönetmeye kalkmasın” diye ekledi.