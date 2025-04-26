Yayınlanma: 26.04.2025 - 12:01

Güncelleme: 26.04.2025 - 12:12

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, bu sabah düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Peki, Arif Gürkan Alpay kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay neden gözaltına alındı?

ARİF GÜRKAN ALPAY KİMDİR?

Arif Gürkan Alpay, 1 Aralık 1976’da İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. Daha sonra Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Trabzon Dış Hatlar Terminal şantiyesinde işe başladı.

ARİF GÜRKAN ALPAY'IN KARİYERİ VE HAYATI

Arif Gürkan Alpay, 1999-2009 yılları arasında Kıraç İlk Kademe Belediyesi’nde, 2009-2015 yılları arasında İstanbul Büyükçekmece Belediyesi’nde çeşitli kadrolarda yöneticilik yaptı. 2015 yılından itibaren Beylikdüzü Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü ve ardından Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 17.07.2019 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanı olarak görev yapmakta iken 04.09.2020 tarihi itibarı ile Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanmıştır.

ARİF GÜRKAN ALPAY EVLİ Mİ?

Arif Gürkan Alpay, evli ve iki çocuk babasıdır.

ARİF GÜRKAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.