Begüm Çelikdelen kimdir? İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen neden gözaltına alındı?

Yayınlanma: 26.04.2025 - 11:56

Güncelleme: 26.04.2025 - 12:13

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, bu sabah düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Peki, Begüm Çelikdelen kimdir? İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen kaç yaşında, nereli?

BEGÜM ÇELİKDELEN KİMDİR?

Begüm Çelikdelen, 1967 yılında Tokat Niksar'da doğdu. İlk, orta ve lise gelişimini Ankara'da tamamladı. 1990 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatının özel bir gelişme proje süreci devam etti.

BEGÜM ÇELİKDELEN'İN KARİYERİ VE HAYATI

Çelikdelen, 1992-2014 yılları arasında Ankara ASKİ Genel Müdürlüğü'nde, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı'nda, Kontrol Mühendisliği, Endüstriyel Atık Su Denetim Birimi Şefliği, Atık Su Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü, Havza Koruma Şube Müdürlüğü, ihale komisyon üyelikleri gibi çeşitli işlemler yürütmüştür.

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) yürütmekte olduğu altyapı altyapı komisyonlarında (atık su arıtma, arıtma çamurları aralığı, katı atık) ve TBB-DWA işbirliği kapsamındaki Su Teknik Terimler Sözlük Komisyonunda aktif olarak görev yapmaktadır. 2014-2019 yılları arasında Mersin MESKİ Genel Müdürlüğü'ne Daire Başkanı olarak atanmış, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Kalite Yönetim Birimi, Silifke Şube Müdürlüğü ile aynı kadroda yürütülmüştür. 2020 yılının Nisan ayında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'nde Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Aynı zamanda 2023 yılının Mart ayından itibaren İSKİ Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

BEGÜM ÇELİKDELEN EVLİ Mİ?

İyi derecede İngilizce bilen Begüm Çelikdelen, iki çocuk annesidir.

BEGÜM ÇELİKDELEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.