Yayınlanma: 26.04.2025 - 09:27

Güncelleme: 26.04.2025 - 12:16

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, bu sabah düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Peki, Şafak Başa kimdir? İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa kaç yaşında, nereli? Şafak Başa hangi görevlerde bulundu?

ŞAFAK BAŞA KİMDİR?

Şafak Başa, 1969 yılında Lüleburgaz’da doğdu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine Karabük-Yenice (1995-1998) ve Ordu-Mesudiye (1998-2002) ilçelerinde kaymakamlık yaparak başlayan Başa, 2002-2015 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yaptı.

ŞAFAK BAŞA'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Şafak Başa, 2007 yılında TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını, 2012 yılında da Hacettepe Üniversitesinde Kamu Yönetimi Doktora Programını tamamladı. 2024 yılında da “Doçent” unvanı almaya hak kazandı.

2015 Mart ayında da Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Şafak Başa, 2016-2021 yılları arasında Beykoz Üniversitesinde kurucu Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yaptı. Günümüzde de üniversitenin Danışma Kurulu üyesidir. 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu üyeliğine seçildi.

2019 - 2021 arasında İSKİ İdari ve Mali İşlerden sorumlu; 12.07.2021 - 2022 tarihleri arasında da İSKİ Bilgi İşlem ve Abone Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 6 Haziran 2022 tarihinde İSKİ Genel Müdürlüğü görevine vekâleten atanan Başa, 8 Ağustos 2022 tarihi itibariyle de asaleten İSKİ Genel Müdürü olarak görevi üstlenmiştir.

ŞAFAK BAŞA EVLİ Mİ?

Şafak Başa, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

ŞAFAK BAŞA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.