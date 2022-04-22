Arifiye'de iş cinayeti: Dorsenin altında kalan işçi öldü
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde, TIR dorsesi üreten fabrikada çalışan Fatih Rahmet (34), dorsenin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde, Arifiye ilçesinde dorse üretiminin yapıldığı fabrikada meydana geldi. Araç park sahası şoförü G.E.’nin park sahasına naklettiği dorsede arıza meydana geldi.
Arızayı gidermek için çalışma başlatıldı. Montaj elemanı Fatih Rahmet, dorsenin altında bulunan takozu ayarlamaya çalışırken kaza yaşandı. Takozun düşmesi sonucu Rahmet, dorsenin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekibi Fatih Rahmet’in hayatını kaybettiğini tespit etti.
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