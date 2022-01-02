2021 yılında en az 30 moto kurye, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

02 Ocak 2022 Pazar, 17:21

Türkiye'de koronavirüs pandemisinin başladığı günden bu yana salgının yükünü sırtlayan moto kuryeler; iş güvencesi olmadan, hız baskısı ve niteliksiz ekipmanlar eşliğinde ölümle burun buruna olmaya devam ediyor.

Son olarak, Twitter'da moto kuryelerin yaşadıkları zorlu süreçleri, artan iş yoğunluğu ve yaşanan ölümleri düzenli olarak paylaşan Moto Kurye-Haber Yorum hesabı, 2021 yılında yaşamını yitiren moto kuryelerle ilgili raporunu açıkladı. Rapora göre en az 30 moto kurye iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

YARISINA YAKINI 20'Lİ YAŞLARDAKİ GENÇLER

Verilere göre yaşamını yitiren moto kuryelerin yarısına yakını 20’li yaşlarındaki gençlerden oluştu. 2 kuryenin 18 yaşının altında olduğu belirlenirken 22 Aralık’ta Bakırköy’de yaşamını yitiren göçmen kuryenin üzerinden kimlik çıkmadığı için ismine ulaşılamadı.

İŞ CİNAYETLERİ EN ÇOK İSTANBUL'DA YAŞANDI

2021’de moto kuryelerin yaşamını yitirdiği iş cinayetlerinin en çok İstanbul, İzmir ve Denizli’de yaşandığı tespit edildi. Bunun dışında Ankara, Bursa, Ordu, Kayseri, Urfa, Antalya, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Konya, Düzce, Gümüşhane ve Çanakkale’de iş cinayetleri yaşandı.