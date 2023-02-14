Arınç, 'seçim ivedilikle ertelenmeli' demişti... AKP'den seçim tarihine ilişkin ilk açıklama

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 10:00

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 10:00

Türkiye 6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yasını tutmaya devam ederken eski TBMM Başkanı AKP'li Bülent Arınç'ın "seçim ertelenmeli" çıkışı yapması siyasetin tartışma konusu oldu.

Arınç'ın bu çağrısı üzerine AKP yönetiminden de ilk yanıt geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmadığını söyledi.

Hürriyet’ten Hande Fırat'a konuşan Yavuz, "Biz şu an can kurtarma derdindeyiz. Şu ana kadar seçimle ilgili herhangi bir şeyi toz zerresi kadar bile konuşmadık. Bunu konuşmaya utanırız" dedi.

Yavuz, "Hepimiz deprem bölgesindeyiz. Bu felaketin ortasında bunu konuşmak abesle iştigal, giden canlarımıza hakarettir. Bunu konuşanlar kafaları bulandırmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Eski TBMM Başkanı, AKP'li Bülent Arınç seçimlerin "ivedilikle ertelenmesi" çağrısını yaptı. Arınç'ın "Ne Mayıs'ta ne Haziran'da seçim olmaz, olamaz. Devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım. Bu bir tercih değil zarurettir" şeklindeki yazılı açıklaması muhalefette de büyük tepki konusu oldu.