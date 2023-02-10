Nasuh Mahruki'den dikkat çeken 'asker' anketi! EMASYA Protokolü geri gelsin mi?

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 18:14

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 18:46

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından binlerce yurttaş hayatını kaybetti on binlerce yurttaş ise yaralandı.

Depremin üzerinden geçen 4 günlük sürenin ardından kamuoyunda, devletin afet bölgesinde yeterli düzeyde yardım sağlayıp sağlayamadığı da tartışılmaya başlandı. Bu tartışmalar kimi zaman bölgedeki yurttaşların söylemlerinde kimi zaman da bilirkişilerin yaptığı açıklamalarla ortaya çıktı.

Son olarak AKUT'un kurucu üyesi ve eski Onursal Başkanı Nasuh Mahruki, ''Darbeye zemin hazırlıyor'' denilerek 2010 yılında kaldırılan EMASYA Protokü'nü gündeme taşıdı ve sosyal medya hesabından kısa sürede 15 binin üzerinde kişinin katıldığı bir anket yayımladı.

Nasuh Mahruki'nin yayımladığı anket kayıtlara şöyle geçti:

''Değerli Dostlar, çok kritik 1 soru;

Doğal afetlerde milletin en büyük koruyucusu ve destekçisi TSK’ne tekrar EMASYA (Emniyet, Asayiş, Yardımlaşma) Protokolü ve DAFYAR (Doğal Afet Yardımlaşma) Planlarından gelen afetlerdeki doğrudan görev, yetki ve sorumlulukları geri verilsin mi?''