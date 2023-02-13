Bülent Arınç'a tepkiler çığ gibi: 'Yönetemiyorsanız çekilin'

AKP'li Bülent Arınç'ın 'seçimlerin ivedilikle ertelenmesi gerektiği' yönündeki açıklamalarına tepki yağdı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Arınç'ın sözlerine yönelik "Daha enkaz kaldırma çalışması dahi bitmeden seçim fırsatçılığı yapan bu zihniyetten ivedilikle kurtulmamız lazım!" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 21:48
Bülent Arınç'a tepkiler çığ gibi: 'Yönetemiyorsanız çekilin'
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Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından seçim senaryoları da gündeme gelmeye başladı. Son olarak AKP'nin seçimleri altı ay veya bir yıl ertelemek için Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) devreye sokacağı iddia edilirken, konuya ilişkin Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Seçim tarihinin ertelenmesi gerektiğini savunan Arınç "Seçmen yok, sandık yok. Bunların yanı sıra bölgede adli ve idari bürokrasi yok. Bu bir tercih değil zarurettir." dedi.

Arınç'ın açıklamalarına siyasilerden ve yurttaşlardan tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları...


Bülent Arınç 2023 seçimleri erken seçim

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