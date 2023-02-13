Bülent Arınç'a tepkiler çığ gibi: 'Yönetemiyorsanız çekilin'

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 21:48

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 21:48

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından seçim senaryoları da gündeme gelmeye başladı. Son olarak AKP'nin seçimleri altı ay veya bir yıl ertelemek için Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) devreye sokacağı iddia edilirken, konuya ilişkin Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Seçim tarihinin ertelenmesi gerektiğini savunan Arınç "Seçmen yok, sandık yok. Bunların yanı sıra bölgede adli ve idari bürokrasi yok. Bu bir tercih değil zarurettir." dedi.

Arınç'ın açıklamalarına siyasilerden ve yurttaşlardan tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları...

Bülent Arınç: “Seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım. Bu bir tercih değil zarurettir.”



Daha enkaz kaldırma çalışması dahi bitmeden seçim fırsatçılığı yapan bu zihniyetten ivedilikle kurtulmamız lazım! — Ali Mahir Başarır (@alimahir) February 13, 2023

Halbuki kamuoyuna saygısını hiç duymadık…

Seçimi erteleme oyununa kimse gelmemeli. https://t.co/DWkvhZmjVU — Barış Pehlivan (@barispehlivan) February 13, 2023

Siyaset yapmanın zamanı değil diyenlerin esas niyetinin seçimden kaçmak olduğunu biliyoruz. Günlerdir kıvranıyorlar.

Siyaset yapmazsak her şeyimizi gasp edecekler. Bunu da hep yüce, iyi amaçlar uğruna yapıyor görünecekler.

Burada açıkça Anayasa'nın gaspı teklif ediliyor. https://t.co/Hxi8nO0Gs9 — Özgün Emre Koç (@ozgunemrek) February 13, 2023

Bir hukukçu olarak hukuksuzluğu teşvik ediyor.



Kamuoyuna saygı duyarak bitirdiği metinde, kamuoyunun iradesini hiçe sayıp doğal afeti katakulliye getirerek seçimi erteletmeye çalışıyor.



“Böyle günde seçim mi konuşulur?” dediği metinde seçimle alakalı konuşuyor, gideceksiniz. https://t.co/zgc6HMxbsw — Alp Emeç (@AlpEmec) February 13, 2023

Eline belgeyi tutuşturmuşlar yine. Kanaat önderi edası ile ne zaman ortaya çıksa Türkiye’nin başına bir felaket gelir! https://t.co/Z0H9fAaF1N — Erk Acarer (@eacarer) February 13, 2023

Halk da biz gazeteciler de aylardır seçimi bekliyoruz. Seçimlerin ertelenmesi geri dönülemez sonuçlar doğurur. https://t.co/UZLeWCwYo5 — Seyhan Avşar (@seyhanavsar) February 13, 2023

Ertelenmez, sen avukatsın bilmiyormusun savaş dışı erteleme olmaz https://t.co/JJODB9LKls — özlem (@zlem15114555) February 13, 2023

Ee hani bize diyordunuz ya “Şimdi sırasımı siyaset yapmanın diye” ee sırası mı şimdi?? Soruyorum sadece? https://t.co/QKAh0Z95hd — Ela ÖZGERÇEK (@elaozgercek) February 13, 2023