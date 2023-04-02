Arsa satışına CHP’den tepki
İzmir’de AKP’li Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan Seyrek’in Villakent Mahallesi’nde belediyeye ait 160 ayrı parseldeki kamu arazilerine dair aldığı satış kararına tepkiler artıyor.
CHP İlçe Başkanı Ömer Güney yaptığı açıklamada, “Satılan bu gayrimenkuller kendi parseliniz olsaydı, böyle haraç mezat yarı fiyatına satar mıydınız” diyerek ihaleden vazgeçilmesi için çağrıda bulundu.
Geçtiğimiz günlerdi CHP Menemen ilçe örgütünün konuyu yargıya taşımasının üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Ancak satış ısrarından vazgeçmedi ve ihale açarak gayrimenkul satışına başladı.
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