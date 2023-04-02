Arsa satışına CHP’den tepki

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 04:00

CHP İlçe Başkanı Ömer Güney yaptığı açıklamada, “Satılan bu gayrimenkuller kendi parseliniz olsaydı, böyle haraç mezat yarı fiyatına satar mıydınız” diyerek ihaleden vazgeçilmesi için çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz günlerdi CHP Menemen ilçe örgütünün konuyu yargıya taşımasının üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Ancak satış ısrarından vazgeçmedi ve ihale açarak gayrimenkul satışına başladı.



