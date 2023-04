CHP'li gençler İzmir'de 'Emekli Cumhurbaşkanı Sarayı' için temel atma töreni düzenledi

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 11:40

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 11:40

CHP İzmir İl Gençlik Kolları, Konak ilçesine bağlı Kadifekale Mahallesi’nde; “Emekli Cumhurbaşkanı Sarayı” için sembolik “temel atma töreni” düzenledi.

“Törene”, CHP Gençlik Kolları genel Başkanı Gençosman Killik ve CHP Gençlik Kolları yöneticileri ile CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan katıldı.

“RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN EMEKLİLİĞİ İSTEĞE BAĞLI DEĞİL BİR ZORUNLULUKTUR”

ANKA Haber Ajansı'ndan Kerim Uğur'un haberine göre Killik, “törende” yaptığı konuşmada; şunları söyledi:



“Biliyorsunuz ülkemiz tarihinin en önemli seçimlerinden birine doğru gidiyor. 14 Mayıs günü Türkiye büyük değişimlere tanık olacak. Yurttaşlarımız o akşam 13. Cumhurbaşkanı’nı büyük bir sevinçle selamlarken bir yanda da bir başka kişiyi emekli edecek. Evet, evet. Hepimizin aklına gelen aynı kişi. Şu an gözlerinizdeki parıltıdan doğru kişiyi anlayabiliyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 44 yıl sonra emekli oluyor. Bu emeklilik isteğe bağlı değildir, artık bir zorunluluktur. Çünkü her geçen görüyoruz ki yapılan hatalar yurttaşların canına, malına ve tüm temel haklarına mal oluyor."

“BU ACELENİN SEBEBİ NE?”

50 binden fazla kişinin öldüğü bir felakete dönüşen Kahramanmaraş merkezli depremi hatırlatan Killik, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat sabahında yaşadığımız büyük felaket ve devamı bu hatanın sonucudur. Deprem kendi başına bir felaket değildir. Depremi felakete çeviren alınmayan önlemler, hazır olmayan hükümet ve iş bilmez yöneticilerdir. Depremden sonra askerlerin derhal sahaya gönderilmemesi, AFAD’ın organize olamamasıdır. Soruyorum sizlere Kızılay’ın çadır satmasından başındaki pişkin zatın istifa etmemesinden daha büyük bir felaket var mıdır? Halka depremin siyaseti olmaz diyen Cumhurbaşkanımız sadece yaklaşan seçimlere reklam edebilmek için her gün bir kanalda açılış ve temel atma töreni yapıyor. Bilim adamları yapmayın derken artçı depremler devam ederken toprak daha yerine oturmamışken bu acelenin sebebi nedir? İmar affından hiç mi ders almadınız hala bilime neden sırtınızı dönüyorsunuz patronların ihale alması sizin için bu kadar önemli mi iktidara geldiğimizde o konutlarınızı da biz inşa edeceğiz. Ama inşa ederken önceliğimiz vatandaşın canı ve güvenliği olacak. Sadece rant amaçlı binalar dikmeyeceğiz onları güvenli ve sağlıklı konutlarda yaşatacağız

Hükümeti tebrik ediyoruz, eşi benzeri olmayan temeller atıyorlar. Örneğin bir hastane temeli attılar geçtiğimiz haftalarda temelin büyüklüğünden anlaşılıyor ki bu hastanenin boyutu 5 metrekare. Böyle bir hastaneyi her yerde bulamazsınız bu hastane akıllı temele sahip bir hastane. Siz yerini belirleyemiyorsunuz o şehir şehir Cumhurbaşkanı ile beraber geziyor en son bir yerde kalacak onu da merak ediyoruz."

“İZMİR, ERDOĞAN’IN HER ZAMAN HAYALLERİNİ SÜSLEDİĞİ AMA HİÇBİR ZAMAN ALAMADIĞI YER”

Killik, bu temeli İzmir’de atmalarının sebebini de şöyle anlattı:

“Burada bugün emekli Cumhurbaşkanı sarayının temelini atıyoruz. Bilmiyorum bundan mutlu olacak mısınız ama Sayın Cumhurbaşkanımızı İzmir’de bu sarayda ağırlamayı umut ediyoruz. Tam 44 gün sonra çiçeği burnunda emekli cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin rahat etmesi için ve kendisinin de sağlıklı bir yaşam sürmesi için emekliliğe koşacak. Kendisi artık çok yoruldu hem kendisine hem de ülkemize yapacağı en büyük hizmet emekliliğe ayrılması olacaktır. Bundan sonra dünyalar tatlısı torunlarıyla beraber vakit geçirecek ve her zaman hayalini kurduğu ama asla alamadığı İzmir’de emekliliğin tadını çıkaracaktır. Peki biz bu sarayı yapmak için neden İzmir’i tercih ettik? Çünkü burası sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman hayallerini süslediği ama hiçbir zaman alamadı ve alamadığı içinde burayı defalarca cezalandırmaya çalıştı. İzmir deprem riskini en yakından hisseden ama AK Parti belediyesi olmadığı için kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık süreçlerinde her zaman engellenmiş bir şehir.

Düşündük ki Recep Tayyip Erdoğan emekliliğini burada geçirince engellemeler kalktığında İzmir Büyükşehir Belediyemizin rant odaklı olmayan insan odaklı olan, yerinde kentsel dönüşüm projelerini gözleriyle görür ve bundan mutluluk duyar. Kendisine inşa edeceğimiz cumhurbaşkanlığı sarayında en konforlu ve güvenli şekilde inşa edeceğiz. Sana söz Türkiye’miz yeniden baharlar gelecek ve sana söz Recep Tayyip Erdoğan iyi ki bu seçimi kaybettim ve emekli oldum diyeceksin.”