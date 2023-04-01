CHP'li Mahmut Tanal'dan nostaljik fotoğraf: 'Hazır mısınız?'
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 4 yıl önce yapılan seçimlerde oy çuvallarının üzerine yattığı fotoğrafı "Hazır mıyız?" notuyla paylaştı.
2019 seçimlerinde olası bir hilenin önlenmesi için seçim kuruluna getirilen oy pusulalarının bulunduğu çuvalların üzerine uzanarak poz veren ve günlerce manşetlerden inmeyen pozu ile dikkatleri üzerine çeken CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, aynı pozu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Tanal paylaşımında "Hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.
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