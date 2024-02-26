Arşiv unutmaz! Bugün 70 yaşına basan Erdoğan'ın Erbakan'a o sözleri yeniden gündem oldu: 'Yaş 70, iş bitmiş!'
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan’a ilişkin, geçmişte "65 yaşında aday olmak demek, 70 yaşında işi bitmiş olmak demektir" demişti. Erdoğan bugün ise 70 yaşına girdi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Mart 1999 tarihinde Star gazetesine verdiği röportaj sosyal medyada gündem oldu.
Bugün 70 yaşına giren Erdoğan, söz konusu röportajda Necmettin Erbakan'a yönelik şu sözleri söylemişti:
"YAŞ 70, İŞ BİTMİŞ"
"Şu anda bir partim yok. 4 aylık mahkumiyetimin ardından yeni bir partiye girebilirim. Ancak şartlarım var. Bu partide, 65 yaşın üzerindekiler siyaset yapamayacak... En son 65 yaşında aday olunabilir. 65 yaşında aday olmak demek, 70 yaşında işi bitmiş olmak demektir."
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