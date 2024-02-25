Erdoğan Adana'daki oy oranından memnun değil

Yayınlanma: 25.02.2024 - 20:47

Güncelleme: 25.02.2024 - 20:47

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan, açıklamasında, "Bu seçimlerde aldığımız yüzde 45 civarındaki oy oranı, Adana'yla aramızdaki güçlü sevgi bağını yansıtmaktan çok uzak. Biz bunu arzu ettiğimiz seviyeye taşımak istiyoruz. 31 Mart'ı da bunun için bir fırsat görüyoruz" ifadelerini kullandı.



"Milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek bir mecburiyet cenderesine sıkıştırmak isteyenlere günlerini göstereceğinize ben inanıyorum" diyen Erdoğan, muhalefeti de hedef aldı.



Erdoğan, şunları söyledi: "CHP başta olmak üzere muhalefetin halini görüyorsunuz. Parti içindeki iktidar kavgalarından başlarını kaldıramıyorlar. Birbirleriyle uğraşmaktan, birbirleriyle didişmekten fırsat bulamadıkları için başka bir konuyla ilgilenemeyecek durumdalar."





"TÜM SUÇU CUMHURBAŞKANI ADAYLARINA YÜKLEDİLER"



"Kapalı kapılar ardında birbirlerinin kuyusunu kazıyor, kirli ittifaklarla demleniyorlar. Şaibeli pazarlıklarla seçim kazanma peşinde koşuyorlar" iddiasında bulunan Erdoğan, şunları ifade etti:



"Mayıs ayında cumhurbaşkanı adayı olarak çıkardıkları, peşine de 6 tane yardımcı adayı taktıkları bir zat vardı.Hatırlıyorsunuz. Seçimde umduklarını bulamayınca tüm suçu cumhurbaşkanı adaylarına yükleyip kendilerini temize çıkardılar. Yere göğe sığdıramadıkları Genel Başkanları'nı partiden öyle bir attılar ki neredeyse kedisi Şero'yu bile kapıdan içeri sokmayacaklardı."