Arşiv unutmaz... Meral Akşener 'başarısız' dediği ulaşımı böyle övmüştü: 'Paris'tekiler gibi ha...'
Son olarak CHP'nin işbirliği teklifini reddeden İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, bugünkü grup toplantısında sarf ettiği “Özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil” sözleri gündem oldu. Akşener'in 11 ay önceki övgü dolu sözleri ise gündem oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile yerel seçimlerde işbirliği
teklifini reddeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin grup
toplantısında büyükşehirlerdeki ulaşım hizmetlerini başarısız bulduğunu
söyledi.
Akşener “Özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin
başarısından söz etmek mümkün değil. Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerdekilerle
karşılaştırdığımızda ulaşım imkanlarımız hem nicelik hem de nitelik bakımından
beklentileri karşılamıyor” ifadesini kullandı.
Akşener, "Her seçimden önce Berlin'i, Paris'i
vadediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar"
şeklinde konuştu.
11 AY ÖNCE ÖVMÜŞTÜ: ‘ÇOK GÜZEL PARİS’TEKİLER GİBİ HA…’
Akşener, 6 Ocak 2023’te Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nın açılış töreninde övgü dolu sözler kullanmıştı.
Tören sonrası Ekrem İmamoğlu ve
Kemal Kılıçdaroğlu metroya binen Akşener “Çok güzel Paris’tekiler gibi ha…” ifadelerini
kullandığı duyulmuştu.
O konuşma sosyal medyada gündem olmuştu.
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