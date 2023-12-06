Arşiv unutmaz... Meral Akşener 'başarısız' dediği ulaşımı böyle övmüştü: 'Paris'tekiler gibi ha...'

Son olarak CHP'nin işbirliği teklifini reddeden İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, bugünkü grup toplantısında sarf ettiği “Özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil” sözleri gündem oldu. Akşener'in 11 ay önceki övgü dolu sözleri ise gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 17:07
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile yerel seçimlerde işbirliği teklifini reddeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin grup toplantısında büyükşehirlerdeki ulaşım hizmetlerini başarısız bulduğunu söyledi.

Akşener “Özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil. Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerdekilerle karşılaştırdığımızda ulaşım imkanlarımız hem nicelik hem de nitelik bakımından beklentileri karşılamıyor” ifadesini kullandı.

Akşener, "Her seçimden önce Berlin'i, Paris'i vadediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar" şeklinde konuştu.

11 AY ÖNCE ÖVMÜŞTÜ: ‘ÇOK GÜZEL PARİS’TEKİLER GİBİ HA…’

Akşener, 6 Ocak 2023’te Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nın açılış töreninde övgü dolu sözler kullanmıştı.

Tören sonrası Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu metroya binen Akşener “Çok güzel Paris’tekiler gibi ha…” ifadelerini kullandığı duyulmuştu.

O konuşma sosyal medyada gündem olmuştu.


Meral Akşener İyi Parti

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