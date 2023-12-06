Akşener’in ikinci intiharı

06 Aralık 2023 Çarşamba

Meral Akşener, altılı masadan kalktığında İYİ Parti’nin (İYİP) intihar girişiminde bulunup vefasızlığın ibretlik bir örneğini verdiğini yazmıştım. İki gün sonra masaya dönünce intihar girişimi yarım kalmıştı, onu şimdi tamamladı.



6’lı masayı dağıttığı 3 Mart’tan itibaren iktidara yarayacak şekilde davranan Akşener, Kılıçdaroğlu’nun tersine, koltuğunu korumayı başarsa da, skandallarla iyice karışan İYİP’teki istifa silsilesini durduramadı.



Zehir zemberek sözlerle seçim yenilgisindeki sorumluluğunu üzerinden atmaya çalışan Akşener, pazartesi günü İYİP Genel İdare Kurulu’nun CHP’nin işbirliği teklifini reddetmesiyle, ikinci kez intihar etti.



Aynı akşam KRT Televizyonu’ndaki Söz Meclisi programında da söylediğim gibi, Akşener’in de 14 ve 28 Mayıs hezimetinden sonra genel başkanlık koltuğunda oturmaması gerekir. Çünkü siyaseten bitmiştir.



‘Meral abla’nın masaya oturmaması, son anda hançerlemesinden iyidir



Daha önce bu köşede Akşener’in bir sağcı olarak portresini yazdığımda, güvenilir bir siyasetçi olmadığını geçmişte defalarca kanıtladığını anlatmıştım. O yazıya eklenebilecek bir olayı eski İYİP milletvekili Dr. Aytun Çıray ifşa etti. “Akşener, 6’lı masadan kalktıktan sonra gizli olmayan bir ortamda, resmi toplantı başlamadan önce, ‘Ben devlete karşı son görevimi yaptım...’ dedi” şeklinde bir açıklama yaptı ve bugüne kadar yalanlanmadı. Çıray, kendisi dışında bu sözleri duyan başka milletvekillerinin olduğunu da ekledi.



Kanımca Kılıçdaroğlu’nun 4-5 Kasım’daki CHP Kurultayı’nda söylediği “Sırtımdaki hançerlerle seçime girdim” sözünün Özgür Özel ya da CHP içinden başka birine değil, masayı dağıtan ve aylarca “seçilecek aday” kampanyası yürüten Akşener’e yönelik olduğu açık.



Bu durumda Özel’in genel başkanlığının henüz başındayken ‘Meral abla’sından ret yanıtı alması, işbirliği yaptıktan sonra hançerlenip hayal kırıklığı yaratmasından iyidir. Sağı memnun etmek için CHP’nin iyice sağa çekilmesi sürecinin durdurulması açısından da yararlı görülebilir.



İktidarın işi kolaylaştı...

Ancak İYİP’in seçime tek başına kendi adaylarıyla girme kararı, kuşkusuz Cumhur İttifakı için de iyi bir haber... Erdoğan’ın altılı masayı dağıtma stratejisi, genel seçim öncesinde 3 Mart’ta hedefine ulaştı; şimdi yerel seçimde bunun meyvelerini toplamayı umuyor.



Kesin olan şu ki artık ana muhalefetin işi daha zor. Bir yandan Cumhur İttifakı ile mücadele ederken diğer yandan İYİP’le de uğraşacak.

Bu durumda herkesin aklında şu soru var: CHP, HEDEP ile işbirliği yapacak mı?



HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, MYK’de yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmesi eğiliminin öne çıktığını, bu kararın PM’ye sunulacağını ifade etmişti. Özel’in genel başkan olduktan sonra Kürt seçmenlere yönelik sözleri göz önünde bulundurulursa resmi bir ittifak açıklanmasa bile, iki parti arasında en azından bazı büyükşehir belediyelerinde işbirliği için temas kurulacaktır.



Böyle bir durumda Cumhur İttifakı’nın 14 Mayıs öncesinde yaptığı gibi, “terör kartını” kullanması ve dezenformasyonla seçmenleri etkilemeye çalışması büyük olasılıktır.

Bütün bunlar değerlendirildiğinde, zorlu bir seçim dönemi yaşanacağı görülüyor.



Umudum, halkın aklıselimi sandık başında devreye sokarak laik Cumhuriyetin değerlerini savunan, kamucu ve yurtsever adaylara oy vermesi!

