Artvinli yurttaşlardan Ekrem İmamoğlu'na destek: 'Bu yapılanların tamamı korku imparatorluğu yaratmaktır'

Yayınlanma: 22.03.2025 - 11:17

Güncelleme: 22.03.2025 - 11:21

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve gözaltına alınmasına karşı, Artvin'in Hopa ilçesinde, Hopa Belediyesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını astığı noktada Hopalılar ve Arhavililer tepki gösterdi.

Hopalı bir yurttaş, "35 senelik diplomam geri alınabilir mi? Beyefendi, bakın o diplomam geri alınamaz, Türk milletini kaosa düşürme hakkı yok. 70 yaşındaki bir vatandaşı nasıl sokağa düşürürsünüz? Nasıl düşeriz biz? Şu anda konuşacağımız şey ekonomi. Millet aç, sefalet içinde. 4 bin lira emekliye para vereceksiniz, bu parayı öğrenciye zekât bile veremezsiniz" dedi. Başka bir yurttaş "Vallahi, kazanılmış hakkı geri aldılar. Bunlar zulüm ediyorlar" ifadeleriyle tepkisini ifade etti.

Arhavili vatandaş Leyla Öncel, "Burada asılı olan diploma, İmamoğlu'nun diplomasıdır ve gerçektir. Gerçek olmayanlara hitap olsun. Herhangi bir şekilde temiz olan bir şeyin üstüne kir ve pas atamayacaklar. Biz her şeye rağmen pazar günü oyumuzu kullanacağız. İçimizdeki Atatürk'ü dışarı çıkarma zamanı. Biz Atatürk'ü beklersek, Atatürk gelmeyecek. Hepimizin içinde bir Atatürk var. O cesareti bulup, içimizdeki Atatürk'ü ortaya çıkarmak zamanı. Barışçıl her şeyde, her yerde varız" diye konuştu.

"ÇOK BÜYÜK HAKSIZLIKLAR VAR"

Arhavili Hüseyin Emirağoğlu ise, "Bu yapılanların tamamı korku imparatorluğu yaratmaktır. Korkuyorlar, evet. İmamoğlu'ndan ve Cumhuriyetçilerden korkuyorlar. Her şey çok güzel olacak. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.

Bir başka yurttaş tepkisini "Emeklinin durumu perişan. Türkiye'nin her tarafı perişan" derken başka bir vatandaş ise, "Çok büyük haksızlıklar var bu ülkede. Elbet bu düzelecek ve bu böyle gitmez" diyerek dile getirdi.

Hopalı İsmet Başar ise, "Susmak çözüm değil, konuşmak lazım, haykırmak lazım, kabul etmemek lazım. Bu süreci kabul etmiyorum. Yani ben de diplomamı iptal ettireyim, yakayım mı? Aslında diplomamı yeni aldım, 53 yaşında aldım. Ben de o diplomayı geriye iade edeyim. Böyle bir dünya yok. Mesele diploma değil mesele bunlar demokrasiden korkuyorlar" dedi.