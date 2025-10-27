Cumhuriyet Gazetesi Logo
Asal Araştırma’dan Eylül anketi: Ekonomide başarısızlık algısı yüzde 10'lara düştü

27.10.2025 16:51:00
Haber Merkezi
Asal Araştırma’nın Eylül 2025’te yaptığı kamuoyu yoklamasına göre iktidarın en başarısız olduğu alanlar ekonomi, adalet, işsizlik, eğitim ve aile politikaları oldu.

Araştırma şirketi ASAL'ın AKP iktidarının hangi alanlarda başarılı olduğuna dair yaptığı araştırmadan çıkan sonuçlar dikkat çekti.

Araştırmaya göre katılımcılar iktidarı hiçbir alanda tam olarak başarılı bulmuyor.

SAVUNMADA BİLE YARI YARIYA

12-18 Eylül tarihleri arasında 26 ilde 2000 kişiyle yapılan araştırmaya göre iktidarın en başarılı bulunduğu alan olarak savunma sanayii gösterildi.

Ancak buna göre, iktidarın en iddialı olduğu alanlardan biri olan savunma sanayiinde dahi bu oran yüzde 55'i bulmuyor. Onu ise ulaştırma enerji ve terörle mücadele takip ediyor.

EKONOMİDE BAŞARI YERLERDE

Katılımcıların iktidarı en başarısız bulduğu alanların başında ekonomi geliyor. Buna göre ekonomide iktidar yalnızca yüzde 13.2 oranında başarılı bulundu.

Ekonominin ardından ise adalet, işsizlik, aile, eğitim başlıkları geliyor.

İktidarın yüzde 30-40 oranlarında başarılı bulunduğu alanlar ise sırasıyla tarım, mülteciler, sağlık, kentsel dönüşüm ve dış politika oldu. 

