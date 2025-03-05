Asal Araştırma, ''İktidar mı, muhalefet mi ekonomiyi daha iyi yönetir?'' sorusunu sordu

Yayınlanma: 05.03.2025 - 09:48

Güncelleme: 05.03.2025 - 09:51

Asal Araştırma, Şubat ayında yaptığı anketi kamuoyuyla paylaştı. 2 bin kişiyle yapılan ankette yurttaşlara ''Sizce iktidar mı, muhalefet mi ekonomiyi daha iyi yönetir?'' sorusu soruldu.

Yapılan araştırmada verilen yanıtlara göre; katılımcılar, yüzde 33 ile en yüksek oranda ''ikisi de yönetemez'' dedi.

İKTİDAR MI MUHALEFET Mİ?

Diğer yandan yüzde 31,5 ile ''iktidar daha iyi yönetir'' yanıtı ikici sıraya, ''muhalefet daha iyi yönetir'' yanıtı ise yüzde 26 ile üçüncü sırada ölçümlendi.

İşte anketin sonuçları:

İktidar daha iyi yönetir: Yüzde 31.5

Muhalefet daha iyi yönetir: Yüzde 26.0

İkisi de iyi yönetemez: Yüzde 33.2

İkisi de iyi yönetir: Yüzde 4.1

Fikrim Yok/Cevap Yok: Yüzde 5.2