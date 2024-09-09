ASAL Araştırma son anketi yayımladı! CHP, AKP ile arayı açıyor: 'Bu pazar seçim olsa...'

ASAL Araştırma'nın son anketinde CHP ve AKP arasındaki yarış kızıştı. CHP, AKP'yi yaklaşık 5 puan geride bıraktı. İşte son anket...

ASAL Araştırma son anketi yayımladı! CHP, AKP ile arayı açıyor: 'Bu pazar seçim olsa...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 09:22

ASAL Araştırma, Ağustos 2024 anketi sonuçlarını açıkladı. 

Ankete katılanlara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. 

CHP YİNE BİRİNCİ PARTİ

Anket iki bin kişiyle gerçekleştirildi. Ankette CHP birinci parti oldu.

Ankette CHP, AKP'nin 4.7 puan önüne geçti. Ankette CHP diyenlerin oranı yüzde 34.5, AKP diyenlerin oranı yüzde 29.8, MHP diyenlerin oranı ise yüzde 10.1 oldu. 

Ankette partilerin oy oranları şöyle oldu:

- DEM Parti: Yüzde 9.3

- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4.6

- İYİ Parti: Yüzde 4.4

- Zafer Partisi: Yüzde 3.8

- Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.1

- Diğer: Yüzde 2.4

ASAL Araştırma'nın paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #Asal araştırma

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