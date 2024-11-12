ASAL Araştırma sordu: 'Türkiye'nin en önemli sorunu' anketine tek yanıt damga vurdu

Yayınlanma: 12.11.2024 - 10:07

Güncelleme: 12.11.2024 - 12:15

ASAL Araştırma şirketi, 26 ilde 10-14 Ekim tarihleri arasında 2 bin kişi ile gerçekleştirdiği anketinde katılımcılara, “Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?” diye sordu.

Ankete göre toplumun yüzde 60’ı Türkiye’nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu düşünüyor.

İKİNCİ SIRADA 'ADALETSİZLİK' VAR

Ekonomiyi “adaletsizlik” takip ediyor.

Üçüncü sırada da “mülteciler” geliyor.

Diğer yanıtlar ise şöyle: