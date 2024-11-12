ASAL Araştırma sordu: 'Türkiye'nin en önemli sorunu' anketine tek yanıt damga vurdu

ASAL Araştırma, son anketin sonucunu paylaştı. Katılımcılara, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" sorusu soruldu.

ASAL Araştırma sordu: 'Türkiye'nin en önemli sorunu' anketine tek yanıt damga vurdu
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2024 - 10:07

ASAL Araştırma şirketi, 26 ilde 10-14 Ekim tarihleri arasında 2 bin kişi ile gerçekleştirdiği anketinde katılımcılara, “Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?” diye sordu.

Ankete göre toplumun yüzde 60’ı Türkiye’nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu düşünüyor.

İKİNCİ SIRADA 'ADALETSİZLİK' VAR

Ekonomiyi “adaletsizlik” takip ediyor.

Üçüncü sırada da “mülteciler” geliyor.

Diğer yanıtlar ise şöyle:


Etiketler: #Asal araştırma #anket sonuçları #ANKET

İlgili Haberler

14 anketin ortalamasında dikkat çeken sonuç: Birinci parti netleşti, sadece tek partinin oyu sabit kaldı

14 anketin ortalamasında dikkat çeken sonuç: Birinci parti netleşti, sadece tek partinin oyu sabit kaldı
Son seçimleri doğru tahmin eden şirketten yeni anket: CHP farkı açtı mı?

Son seçimleri doğru tahmin eden şirketten yeni anket: CHP farkı açtı mı?
ASAL Araştırma sordu: 'Erken seçim' anketinde dikkat çeken sonuç

ASAL Araştırma sordu: 'Erken seçim' anketinde dikkat çeken sonuç
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler