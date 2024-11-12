ASAL Araştırma sordu: 'Türkiye'nin en önemli sorunu' anketine tek yanıt damga vurdu
ASAL Araştırma, son anketin sonucunu paylaştı. Katılımcılara, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" sorusu soruldu.
ASAL Araştırma şirketi, 26 ilde 10-14 Ekim tarihleri arasında 2 bin kişi ile gerçekleştirdiği anketinde katılımcılara, “Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?” diye sordu.
Ankete göre toplumun yüzde 60’ı Türkiye’nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu düşünüyor.
İKİNCİ SIRADA 'ADALETSİZLİK' VAR
Ekonomiyi “adaletsizlik” takip ediyor.
Üçüncü sırada da “mülteciler” geliyor.
Diğer yanıtlar ise şöyle:
Etiketler: #Asal araştırma #anket sonuçları #ANKET
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