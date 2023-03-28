Asker hastanelerinde rant riski

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kurumlar, binalara yönelik çalışmalar başlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere tüm illerimizde, geçmişten miras aldığımız hastanelerimizin dayanıklılık kontrollerini yaptırmaya ve tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz” dedi.

Koca’nın açıklamalarının ardından gözler atıl durumda olan ya da statüsü değiştirilerek kullanılan asker hastanelerine çevrildi.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, fırsattan istifade edilerek asker hastanelerinin rant için yıkılacağını belirtti.

Deprem kapsamındaki çalışmaların paravan yapıldığını belirten Yalçınkaya, “Mevki Asker Hastanesi 2 kattan oluşan ve herkes tarafından depreme dayanıklılığı bilinen bir hastane. Rant uğruna bu hastane ile Ankara’da askeri hastanelerden devredilen ikinci hastanenin de kapatılması, seçim sonrası asker hastanelerini açacağını ilan eden Millet İttifakı’nın da elini kolunu bağlayacaktır” dedi.

"SORUN YARATACAK"

Askeri sağlık sistemin Genelkurmay’dan Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi sonrası 33 hastanenin 7 tanesinin müstakil kimlikli hastane, diğer 26 tanesi mevcut Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin ek binası olarak kullanıldığını anımsatan Yalçınkaya, şunları söyledi:

“Bağımsız kullanılan 7 asker hastanesinden bir tanesi de süreç içerisinde zaten kapatılmıştı. Son dönemde açılan şehir hastaneleri ve hastanelerin depreme dayanıksızlığı iddiaları açık kalan asker hastanelerini riske atıyor. Asıl neden ise asker hastanelerinin bulunduğu arazilerin değeri. Bu hastanelerin çoğunun şehir merkezlerinde olması arazilerin de değerli olması nedeniyle kentlerin rant üzerinden şekillendiği dönemde maalesef hastanelerimiz kapanma adı altında ranta kurban ediliyor. Sağlık Bakanlığı’nın seçimi beklemeden 28 Nisan’da yapılacak ihalelerle bu hastaneleri apar topar boşaltması telafisi olmayan sorunlar yaratacaktır.”